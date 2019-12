Villacís advierte: Madrid no va aceptar "ni un solo kilo de basura más" y pide valentía a la oposición

Actualizado 30/12/2019 13:58:51 CET

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha advertido este lunes de que "Madrid no va a aceptar ni un kilo de basura más" y ha pedido a la oposición, al PSOE y Más Madrid, que sea "valiente" para denunciar la situación provocada por "un alcalde socialista" en alusión al regidor de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios.

En la rueda de prensa posterior a la última Junta de Gobierno del año, Villacís ha reiterado que no le gusta la decisión de que finalmente la incineradora de Valdemingómez, en Vallecas, tenga que asumir la basura de la Macomunidad del Este, censurando que se les "haya chantajeado desde la Macomunidad".

"No me gusta la actitud del alcalde de Alcalá haciendo dejación de una responsabilidad que tiene que es gestionar sus residuos", ha subrayado la vicealcaldesa, recordando a continuación que la ciudad complutense ocupa el puesto 31 en el ranking de grandes ciudades de España.

Según Villacís, el regidor de Alcalá "no ha asumido su responsabilidad" y ha obligado a esta decisión. La Mancomunidad tiene que asumir su responsabilidad. Esto es como si un alumno hace sus deberes y tiene que hacer el del resto", ha criticado la edil de la formación naranja.

Villacís ya adelantó ayer que ha remitido una carta a la Comunidad de Madrid en la que pide un informe sobre la situación de todos los vertederos de la región y de las macomunidades, avisando esta mañana que "no va a aceptar ni un kilo de basura más".

"Madrid no va a estar para recibir las basuras de las mancomunidades. Esta situación no se va a volver a producir. Madrid no va a ser un atajo fácil de nadie y cada mancomunidad tiene que hacerse con sus propios residuos", ha insistido.

Seguidamente, ha criticado que todavía no ha escuchado hablar al PSOE ni a Más Madrid sobre la actitud "curiosa" del alcalde alcalaíno, reclamándoles que sean "valientes" para alzar la voz para denunciar "lo que hace un alcalde socialista" y la Mancomunidad. "Si lo denuncian, que sea con todas las consecuencias y todas las personas", ha recalcado.

Villacís ha querido dejar claro que han intentado todas las vías para evitar que la basura del Henares acabase en Valdemingómez, incluso se pidió a la Comunidad de Madrid que se utilizara el vaso de Loeches en el que se pueden verter residuos mientras se termina el vertedero que se está construyendo en este municipio madrileño.

"Depende de la Comunidad de Madrid y teníamos las manos atadas. La situación actual no nos gusta, pero estábamos sin margen", ha agregado la vicealcaldesa, quien ha destacado que ha prevalecido el criterio técnico dado que había una sentencia de la Unión Europea que impedía el uso del citado vaso de almacenamiento de basura.

Finalmente, ha reseñado que en la decisión tomada por el Ayuntamiento no ha prevalecido la postura del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, sobre la suya. "Somos un Gobierno y la decisión es del Equipo de Gobierno no del alcalde. Somos generosos y tenemos que pactar", ha señalado.