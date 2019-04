Villacís y Aguado salen a "ganar con mayoría suficiente" para "no depender de los extremos"

Publicado 04/04/2019 11:03:43 CET

Los portavoces de Ciudadanos en el Ayuntamiento y la Comunidad, Begoña Villacís e Ignacio Aguado, respectivamente, y ambos candidatos a las próximas elecciones del 26 de mayo, han afirmado que de cara a estos comicios saldrán a "ganar con mayoría suficiente" y "no depender de los extremos".

Así lo han asegurado ambos en el desayuno informativo de Executive Forum España ofrecido por Villacís donde ha sido presentada por el candidato 'naranja' al Gobierno regional.

"Nos presentamos a las elecciones para ganarlas y no para hacer cambios de cromos. No se ha hablado", ha indicado Villacís al ser preguntada a este respecto sobre posibles conversaciones con el Partido Popular de cara a las elecciones. La portavoz de Cs en Cibeles ha reiterado que "a nivel nacional no se puede producir un pacto Cs-PSOE".

Tal y como ha indicado, la formación 'naranja' ya avanzó este extremo porque "no es fiable a día de hoy el PSOE" y "la gente está sedienta de estabilidad" y "quiere un poco de sosiego, estabilidad y certidumbre".

Begoña Villacís ha recordado que "Cs se creó para combatir el secesionismo y el nacionalismo obligatorio". "Pretender que convivamos con ellos, cuando tienen gente que se baja del barco, es imposible. Ese escenario no sería probable. Cada ciudad es distinta, tiene sus prioridades", ha expresado.

Así, en el ámbito municipal, Villacís ha asegurado que "el PSOE ha perdido su identidad hasta el punto de que se ha convertido ya en una facción de las más obedientes". Sin embargo ha precisado que no renunciará a los apoyos.

"CUESTIÓN DE PRINCIPIOS"

Por su parte, Aguado ha explicado que ha visto "al PSOE de Gabilondo posicionarse sobre temas de la igualdad de los españoles" y que su "número 2", José Manuel Franco, "ha dicho que Madrid sería una nación". En este punto, ha asegurado que "es difícil (un acuerdo con el PSOE) por una cuestión de principios, y luego por programa".

"No puedo permitir que haya un presidente que haga guiños al separatismo o que ceda espacios públicos. No vamos a permitir que se defienda la desigualdad entre españoles. El PSOE de Sánchez es el de Gabilondo, quien ha anunciado que su socio preferente será Errejón", ha lanzado, para apuntar que él no quiere que "la Comunidad descarrile".

Además, ha asegurado que "si Gabilondo se hubiera movido un ápice en las políticas de Sánchez lo hubieran laminado, como están fuera constitucionalistas que estaban en el PSOE y ya no".