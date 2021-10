Villacís alerta de situación "muy comprometida" en Cibeles tras la sentencia de Plusvalía y pide "garantizar ingresos"

"La solución no pasa por volver a poner un impuesto injusto", señala

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha alertado este miércoles de la situación "muy comprometida" en la que se encuentra el Consistorio madrileño tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el impuesto de Plusvalía, y ha urgido al Gobierno de la Nación a "garantizar ingresos".

La Plusvalía es el segundo tributo con mayor capacidad recaudatoria de todos los que gestiona el Ayuntamiento madrileño. Para 2021 se ha previsto recaudar por este tributo en el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento una cifra próxima a los 500 millones de euros.

Villacís, tras presentar en Conde Duque una nueva edición de las Meninas Madrid Gallery, ha apuntado que "Cs ya había reclamado que se adecuase la norma, porque tras los fallos del Supremo era evidente que el sistema de cálculo no era el adecuado". En este punto ha reprochado al Ejecutivo central que "ha tenido tiempo para cambiarlo y no lo ha hecho".

Para la vicealcaldesa, se trata de "un impuesto injusto", y ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a "buscar la fórmula para garantizar ingresos a los ayuntamientos de la forma más expeditiva posible".

Y es que, ha continuado, la situación del Ayuntamiento de Madrid es "comprometida" después de haber presentado las Ordenanzas Fiscales "con un escenario presupuestario que no es el actual". "Y en esta situación están todos los ayuntamientos de España; es un escenario de incertidumbre en el peor momento posible", ha llamado la atención.

Considera que "Sánchez se tiene que volver a sentar con los ayuntamientos, con la oposición en el Congreso, no solo con los que le sustentan, sino con todos" para abordar una solución y poner fin a este "mar de dudas". "Hay que analizar el impacto real de la sentencia, qué es lo que propone el Gobierno, que no se ha distinguido por ser muy sensible a los ayuntamientos", ha lanzado.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaraba ayer inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la ley de Haciendas Locales que establecen un método objetivo para calcular la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido un aumento en el valor de los mismos, con independencia de que haya sido así y de la cuantía real de dicho incremento.

610059.1.260.149.20211027115701