MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este martes que "no se vetó" la visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a un instituto madrileño con motivo del Día de la Mujer, 8M, pero que "no cumplió el procedimiento" para poder acceder al mismo.

"Los términos son importantes. Vetar es impedir por una cuestión arbitraria, y no se vetó, sino que no se cumplió el procedimiento, y es que no hay un procedimientos para políticos y otros que no. Porque los políticos no somos el ombligo de mundo", ha expresado tras la presentación del nuevo plan de equipamientos del Consistorio madrileño.

La Comunidad de Madrid cancelaba ayer un acto que la ministra de Igualdad tenía previsto en el Instituto de Educación Secundaria Gómez Moreno. El Gobierno regional apuntó que se había cancelado para evitar "adoctrinamiento".

Villacís ha reiterado que la no presencia de Montero en el IES "se debió a una cuestión procedimental, no a una cuestión ideológica, y hay más casos y más precedentes así". "Los políticos no tenemos que tener más privilegios", ha lanzado a continuación.

"Me trasladaron que no se habían cumplimentado todos los formularios; no sé en qué estado estaban de tramitación. No puedo juzgarlo de inicio", ha concluido.

