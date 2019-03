Villacís asegura que si es alcaldesa suspenderá Madrid Central y Aguado aboga por un protocolo anticontaminación único

Publicado 15/03/2019 12:37:17 CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes que si logra ser alcaldesa suspenderá la puesta en vigor de Madrid Central y el candidato de este partido a la Comunidad, Ignacio Aguado, ha abogado por un protocolo anticontaminación "unificado".

Villacís y Aguado se han acercado este viernes a una de las entradas de Madrid Central para evaluar el sistema de control de acceso, en la calle Mayor con calle Bailén, con motivo de que este sábado vayan a comenzar las sanciones por circular indebidamente por esta zona.

En declaraciones a los periodistas, la también portavoz de la formación 'naranja' en el Consistorio ha tildado de "chapuza" la medida de Madrid Central, "el mejor ejemplo de la nefasta gestión de Ahora Madrid" y ha asegurado que si gobierna lo que hará es "suspenderlo" porque "hay que mejorarlo".

"La contaminación no se puede abordar a nivel parche y solo incidiendo en esa zona; no se puede hacer de dentro hacia fuera, la política de contaminación se tiene que hacer en coordianción con otras administraciones, como con el Consorcio, con la Comunidad y otros ayuntamientos dentro del área metropolitana", ha defendido.

En este punto, Villacís ha indicado que se han fijado en el modelo que está siguiendo de forma "exitosa" Barcelona porque se trabaja movilidad desde "el área metropolitana", porque las políticas como poner semáforos en la A5 no funcionan, lo que funciona , a su juicio, es una "red de aparcamientos disuasorios para que la gente pueda dejar su coche y coger el transporte que también hay que potenciar y mejorarlo".

"Entendemos que el eje este-oeste, el eje de la Gran Vía tiene que volver a ser transitable porque lo que estamos consiguiendo ahora mismo es impedir ese paso y que se hagan más kilómetros al estar más atascados. Los atascos están subiendo y defendemos que los vecinos tengan los mismos derechos, que no haya ciudadanos de segunda", ha sostenido.

Lo que planteará su partido, ha explicado, es "una propuesta global de la mano de la Comunidad" con programas que estén perfectamente sincronizados", además de instalar más puntos de recarga para coches eléctricos, que en la ciudad "solo hay cinco". "Tiene que haber mínimo uno por distrito y queremos buscar alianzas con aparcamientos para establecer puntos de recarga rápida, en subterráneo, para no perjudicar la movilidad", ha lanzado.

Para Villacís, el Gobierno municipal "ha vendido a todos los madrileños" Madrid Central como una medida "medioambientalista", algo que considera "falso", ya que el "aire y su calidad ha empeorado" y ha generado "un verdadero problema en los distritos frontera de Madrid". "Para Carmena estos distritos no existen", ha criticado.

"CARMENA PONE LA GUINDA AL DESPROPÓSITO", DICE AGUADO

Por su parte, Aguado ha lamentado que mañana la regidora ponga "la guinda al despropósito" que, a su juicio, ha supuesto "la puesta en marcha de Madrid Central", penalizando "a los de siempre, a los madrileños" y, en concreto, "a los más humildes" y a las familias más desfavorecidas".

"Mañana los madrileños van a tener un problema más, no solo van a pagar el mayor IBI de su historia, no solo se van a encontrar con los semáforos de la A5, con una ciudada más sucida que hace cuatro años, sino que, además, van a tener que pagar 90 euros de multara por querer llegar libremente al centro de Madrid. Estamos de acuerdo en combatir la contaminación, pero no así", ha señalado.

Para el también portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Carmena continúa "vendiendo humo" en contra de "las personas que quieren moverse libremente" y "está desplazando la contaminación a otros distritos, haciendo un flaco favor a los millones de madrileños que buscan diálogo y certidumbre".

Aguado ha argumentado que este sábado los ciudadanos no "van a saber a qué atenerse" porque no se les ha explicado ni está señalizado si los parkings están llenos "qué es lo que va a pasar", si los vecinos van a salir "con una receta, con 90 euros de multa".

"Quedan muchas dudas por resolver y lo único que ha puesto Carmena encima de la mesa es la multa, la sanción. No tiene sentido que en la Comunidad haya 17 protocolos anticontaminación distintos porque la contaminación de Getafe es la misma que la de Madrid. Nosotros proponemos un protocolo único, unificado y coordinado"