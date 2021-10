Villacís se compromete a "negociar de verdad" la ordenanza de terrazas y zonas tensionadas las decidirán los técnicos

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha comprometido a "negociar de verdad" la ordenanza de Terrazas con todos los grupos municipales y buscar el mayor apoyo de la sociedad civil, al tiempo que ha aclarado que la designación de zonas tensionadas no correrá a cargo de los políticos sino que será una decisión técnica.

Desde la celebración del 80 aniversario del Mercado de Antón Martín, la vicealcaldesa ha subrayado que el texto propuesto ayer presentado "no es el definitivo". Es una propuesta "suficientemente abierta para que podamos negociar con todos los grupos políticos. Yo me abro a negociar pero de verdad. Me voy a reunir próximamente con todos los grupos políticos del Ayuntamiento, con todos, porque aspiro a que me la aprueben todos los grupos", ha contestado.

"Sé que voy a tener que ceder y estoy dispuesta a hacerlo si es la ordenanza que sale con el apoyo de todos los madrileños. Es importantísimo que coseche muchos apoyos. Yo aspiro a que tenga vocación de permanencia", ha razonado Villacís.

ZONAS TENSIONADAS

Villacís ha remarcado que las zonas tensionanas "no van a ser una respuesta política sino técnica". Así, la declaración será solicitada por el concejal-presidente del distrito, llegará a la Comisión de Terrazas y esta pedirá informe técnico al área de Medio Ambiente y Movilidad. "No va a ser un político el que lo dictamine sino un técnico, que es el procedimiento más limpio posible", ha indicado la vicealcaldesa.

Begoña Villacís se ha comprometido a reunirse "con Más Madrid, con Recupera Madrid, con PSOE, con Vox, con todos", porque quiere que salga "con el consenso de todos y no sólo con el de los grupos políticos sino también con el apoyo de la sociedad civil".

Es por eso que va a intensificar las reuniones con los vecinos, como ya ayer se reuniera con la Asociación Retiro Norte o días antes con los residentes en Ponzano. También lo hará con los que no viven en el centro "porque no todo Madrid es Ponzano, aunque a veces se crea; ni todo Madrid es Salamanca, aunque a veces se trate de vender así; ni todo Madrid es Retiro".

"Hay distritos más allá de la M-30 que están encantados con tener terrazas. Hay que escuchar a todos, también a comerciantes y hosteleros. Quiero que la ordenanza nazca con el apoyo mayor político y con el mayor apoyo civil posible", ha afirmado la vicealcaldesa.