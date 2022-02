Villacís confirma que ya se están levantando mesas "con total normalidad" con la aplicación de la ordenanza de terrazas

"Se va a mantener la gran mayoría de terrazas Covid en bandas de aparcamiento situadas fuera de la M-30", señala

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha confirmado que ya se están levantando mesas "con total normalidad" con la aplicación desde este 1 de febrero de la modificación de la ordenanza de terrazas.

La entrada en vigor del texto y su aplicación en la hostelería "se está produciendo con total normalidad", ha asegurado Villacís tras la presentación de la estrategia urbana para la reactivación económica de la ciudad.

"Ya se están retirando mesas volviendo a la huella original", ha apuntado. En esta activación de la ordenanza están trabajando codo a codo las Juntas de Distrito y las asociaciones de hosteleros, ha indicado la vicealcaldesa. La retirada de elementos tiene que realizarse en un plazo máximo de ocho días. Las sanciones varían en función del grado de incumplimiento.

SE MANTENDRÁN "LA GRAN MAYORÍA" FUERA DE LA M-30

Begoña Villacís ha confirmado que "se va a mantener la gran mayoría de terrazas Covid en bandas de aparcamiento" situadas fuera de la M-30, que podrían cifrase en unas 400.

"Casi la mitad de las terrazas están más allá de la M-30 pero lo que pasa es que el PSOE se piensa que Madrid es Ponzano y Madrid es mucho más que Ponzano, y Gran Vía", ha lanzado a los socialistas.

Villacís, por otro lado, ha asegurado a la prensa que desde la aprobación de la modificación de la ordenanza "no faltan testimonios que dan las gracias porque con ella han podido mantener el empleo y no cerrar los negocios". "Ha sido un éxito porque si no el 31 de enero, ayer, hubiésemos visto miles de finiquitos, algo que esta ciudad no se puede permitir", ha remarcado.