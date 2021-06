Villacís: cuando un partido como el PP acepta sus "muchísimos" votantes, también "acepta sus prácticas"

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de la capital y coordinadora de Cs en Madrid, Begoña Villacís, ha contestado al ser preguntada por el llamamiento a ser investigada a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal que cuando un partido como el Popular acepta sus "muchísimos" votantes, también "acepta sus prácticas".

"Si se aceptan las siglas del partido y se aceptan todos los votantes que ha tenido el PP, que eran muchísimos, también se aceptan las prácticas que se han llevado a cabo y ellos (por el PP) serán los que den las explicaciones oportunas", ha respondido Villacís tras presentar un informe sobre la situación de la mujer en la empresa.

Villacís ha trasladado su respeto por las decisiones judiciales pero ha apostillado al PP que cuando algo se hereda en un partido, "uno no se acoge a 'beneficio inventario'", la aceptación de una herencia a beneficio de inventario, de modo que el heredero no queda obligado a pagar las deudas que sobrepasen el valor de dicha herencia. "Uno no se acoge a 'beneficio inventario', como decimos los abogados", ha declarado.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como investigados a la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a través de la denominada 'Operación Kitchen'.