Villacís cree que en España tiene que "pasar factura la mentira" después de Sánchez se comprometiera a no indultar

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Cs en la Comunidad, Begoña Villacís, cree que "en este país tiene que empezar a pasar factura la mentira" después de que el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometiera a que no habría indultos para los líderes del 'procés' aunque el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha sugerido que pueden concederse antes del verano.

"Es increíble, me quedo sin palabras. Creo que en este país tiene que empezar a pasar factura la mentira porque el candidato Sánchez dijo en reiteradas ocasiones que no iba a indultar a los presos políticos. Es algo de lo que hizo bandera en su debate y mintió, no una sino hasta tres veces", ha lamentado Villacís tras presentar el Campus del Videojuego.

Para Villacís, "no puede ser que un señor se presente a las elecciones y diga con esa rotundidad, con esa firmeza y vehemencia que no va a indultar y dos años después se vea que sí va a indultar, que todo lo que estaba diciendo era básicamente mentira".

La coordinadora de Cs en Madrid ha advertido a Sánchez, días antes de la protesta en Colón, que "se va a encontrar una ciudadanía cansada, que no va a tolerar más mentiras porque la tolerancia tiene un límite y la tolerancia de la sociedad española a la mentira está llegando a su límite".

"Le vamos a decir que no, que la mentira no sirve como herramienta política, que no puede mentir sistemáticamente y que la gente estamos harta de ser engañados y que no podemos hacer el gobierno de España de los que quieren romper España porque eso es un error histórico", ha argumentado.