Villacís cree que Mañueco actuó de forma "asquerosa" y "hay que desconfiar de él" pero no descarta pacto PP-Cs

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha afeado al candidato a la reelección en la Presidencia de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que actuara de forma "verdaderamente asquerosa" al convocar elecciones, cree que "hay que desconfiar de él" pero no descarta un futuro pacto PP-Cs en la región.

"Como tienen mucha prisa por llegar a Moncloa, creen que vale todo. ¿Esto significa que no vayamos a pactar con el PP en Castilla y León? No. Pero Mañueco no merece que le entreguemos la confianza", ha trasladado en una entrevista con 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que se trata de "una convocatoria electoral basada en mentiras" y ha acusado a Mañueco de "mentir públicamente". "La política no tiene que ser así, y espero que en Castilla y León pague la mentira", ha subrayado.

Ha destacado que Ciudadanos está "creciendo" en las encuestas a estos comicios, y que aún quedan dos debates, en los que tiene "muchas ganas" de ver al candidato de la formación 'naranja', Francisco Igea.