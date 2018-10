Villacís cree que el proyecto del PP "está agotado" y destaca la "energía y la ilusión" de Aguado para gobernar

Actualizado 14/09/2018 12:09:53 CET

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado este viernes que el proyecto del PP "está agotado, falto de propuestas" y "falto de emoción" y ha destacado la "energía e ilusión" del portavoz de la formación naranja en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional antes de celebrarse la segunda sesión del Debate del Estado de la Región, Villacís ha asegurado que en el discurso del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, vieron ayer a un PP "agotado" que "no era capaz de expresar ningún tipo de ilusión por gobernar Madrid" y de que "su tiempo se está acabando".

"Su discurso fue lineal, falto de propuestas, falto de emoción. Para mí fue el símbolo del fin de una época. En Ignacio vamos a ver la ilusión, las ganas, la energía, y las ganas de empezar a cambiar todo", ha aseverado la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio.

Asimismo, ha solicitado a los 'populares' que se den cuenta de la "importancia" de las gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años para que las instituciones permitan "conciliar", una medida, a su parecer, "fundamental y estratégica para la igualdad de oportunidades".

Al ser preguntada sobre si le gustaría tener de 'rival' al portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, de cara a las próximas elecciones municipales, ha respondido que no hace "quinielas" con los candidatos de otros grupos, pero ha apuntado que ve a los 'populares' "muy disciplinados" mientras esperan a ver "lo que el partido decida".

"A mí me gustaría ser candidata, me voy a someter a las primarias y por supuesto me gustaría que Ignacio y yo estuviéramos en el equipo como hemos estado estos tres años. No sabéis lo bien que se trabaja y creo que sería fundamental que ambos estuviésemos liderando los proyectos", ha concluido Villacís.