Villacís dice que ceder áreas de Gobierno requiere acuerdo expreso de PP y Cs, pero añade que pacto está “bien cerrado"

Publicado 17/06/2019 13:45:10 CET

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha remarcado este lunes que "si se ceden" áreas de Gobierno ello requeriría un "acuerdo expreso" de PP y Cs, tal y como se recoge en el acuerdo de ambas formaciones suscrito el pasado viernes según el cual "toda modificación de lo estipulado en este documento requiere del acuerdo expreso y escrito entre los partidos firmantes".

Por su parte, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que ahora es el "momento del cumplimiento de los pactos" y que el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sabe "perfectamente" lo que ha firmado con su partido, que es "formar parte" del Gobierno municipal y eso "no es estar en un distrito, es estar en concejalías de gobierno".

Ante esto, Villacís ha reiterado que Ciudadanos se encargó de que el pacto "estuviese muy bien cerrado". "Es un pacto de gobierno entre PP y Cs. Esa cláusula la redacté yo. El gobierno corresponde a PP y Cs y en la ley está recogido lo que es el gobierno. Si hubiera modificación en el acuerdo del Gobierno, habría modificación", ha precisado.

En esta línea ha indicado que no se puede pronunciar sobre las peticiones de Vox, las cuales desconoce. "Todo el mundo sabe que nuestra política era tener como socio de gobierno al PP, por eso nuestro pacto es un acuerdo de gobierno", ha indicado.

"YO NO LE PUEDO DECIR A LA GENTE QUE NO ME APOYE"

Preguntada por si reconocía que era vicealcaldesa "gracias a Vox", Begoña Villacís ha indicado que este puesto es "consecuencia" del documento entre PP y Cs, y "a nadie se le escapa que han tenido que ser más escaños para este proyecto".

"Yo no le puedo decir a la gente que no me apoye", ha lanzado sobre el apoyo de los cuatro ediles de Vox al gobierno de centro-derecha en la capital. Sobre ello, Villacís ha puesto de manifiesto que se trata de un programa de medidas con PP "razonable, sensato" y que serán "transparentes" con él, pues les "compromete".