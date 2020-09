Villacís dice que en un confinamiento de barrios "pagarían justos por pecadores" y confía en "no dar un paso más"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que en un confinamiento en los distritos del sur --los más castigados por el Covid-- "pagarían justos por pecadores" y confía en que con las nuevas restricciones "no se de un paso más" en este sentido.

"Si lo hacemos todo bien con las nuevas limitaciones no tendremos que dar un paso más, porque ahora mismo no se da la situación para aprobar una medida más", ha señalado Villacís en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha puesto el acento en la responsabilidad individual y ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que entiendan que "no son invulnerables".

Entiende, además, que en el caso de los distritos del sur hay determinados elementos estructurales como la mayor densidad poblacional, la menor capacidad de teletrabajar o el menor tamaño de los inmuebles que acentúan los efectos de la pandemia.

"La vulnerabilidad económica y social te hace más vulnerable y hay que tratar de ayudar más en estos barrios", ha aseverado la líder 'naranja', quien ha puesto como ejemplo de la incidencia municipal en estas zonas la campaña de información con voluntarios y personal del Ayuntamiento enfocada al conocimiento de las medidas de protección contra el virus.

En otra clave, ha señalado que ella no ve como una victoria que este jueves se rechazase el Real Decreto impulsado por Hacienda para la cesión de los remanentes y ha indicado que "cuando un solo partido lo apoya, no puede ser que todos estén equivocados menos el PSOE; era una imposición".

Entiende que el siguiente paso tiene que ser sentarse a negociar para buscar otra fórmula para que las corporaciones locales tengan acceso a sus ahorros, un proceso en el que ha asegurado que el Gobierno central puede contar con Madrid y con Ciudadanos. "Espero que el Gobierno no quiera castigar por su fracaso ayer. Necesitamos un nuevo decreto, nos va la vida en ello", ha lanzado la vicealcaldesa, quien ha relatado el incremento de gasto que están experimentando los ayuntamientos derivados de la pandemia, en materias como limpiezas de colegios, desinfección de vía pública o "dar de comer a los vecinos".