Villacís dice que Cs "seguirá luchando por mejorar resultados" porque "lo que no ocupe el centro, lo ocuparán extremos"

"Castilla y León no afecta al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento está asegurado", aclara

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha aseverado este martes que la formación 'naranja' "seguirá luchando por mejorar los resultados" tras los comicios de Castilla y León, donde han perdido 11 procuradores, ya que "lo que no ocupe el centro lo ocuparán los extremos".

Tras visitar una industria madrileña receptora del Plan Renove lanzado por el Ayuntamiento, Villacís ha reivindicado que Francisco Igea era "el mejor candidato, con una historia de honestidad, gestión, de dar la cara" que iba acompañado del "mejor equipo, con consejeros que han hecho su trabajo".

Reconoce la vicealcaldesa que Ciudadanos "no ha conseguido" que ello "se haga valer", ya que los castellanos y leoneses no les han respaldado en las urnas. "Inconformismo es la palabra que siento, porque no puede ser que el mejor proyecto político tenga un escaño", ha lamentado.

Considera que la formación tiene "un gran reto por delante" y tras reconocer que "la situación no es óptima, ni mucho menos", ha reivindicado que en Ciudadanos son "inconformistas y luchadores".

"EL AYUNTAMIENTO ESTÁ ASEGURADO"

Requerida por las posibles consecuencias de esta pérdida de procuradores en Castilla y León, Villacís ha señalado que ello "no afecta al Ayuntamiento de Madrid", pues "es muy irresponsable esa táctica de decidir por territorios como si fuesen peones".

"El Ayuntamiento está asegurado, tenemos un buen gobierno, nos sentimos orgullosos y hemos apostado por la estabilidad. La ciudadanía quiere políticos que se impliquen", ha finalizado.