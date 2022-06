Villacís dice que los expertos son los que deben valorar si es posible instalar toldos en Sol por temas de seguridad

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealdesa de Madrid, Begoña Villacís, ha recordado este miércoles que la instalación de toldos en la remodelada Puerta del Sol no es meramente una cuestión estética sino que es necesario consultar con expertos para determinar si es compatible con garantizar la seguridad en un punto tan "sensible" de la capital.

En declaraciones a los medios tras el Consejo Social de la Ciudad, la 'número dos' de la Alcaldía ha subrayado que "es otro tema que se ha politizado" y ha recordado que la Puerta del Sol "no es cualquier sitio", sino que hay que tener en cuenta "unas condiciones desde el punto de vista de seguridad, que tiene unas exigencias muy muy altas".

"A la hora de definir un proyecto tan importante como el de la Puerta del Sol, y quiero recordar que el proyecto de Carmena era prácticamente idéntico, es que no se puede hacer simplemente como a mí me gustaría. Yo lo pondría verde entero y no pondría un árbol, pondría 200 si pudiese", ha alegado.

Frente a ello, ha insistido, desde las áreas de seguridad dicen que "es un objetivo, puestos a estar en un nivel de alerta, que es prioritario y no puede poner elementos que dificulten la vista". Así, ha concluido que es una cuestión que tiene muchos más condicionantes "y personas pensando en ello" que "las razones estéticas". "Tendría que hablar primero con los expertos, los técnicos, que son los que han estado valorando este proyecto", ha zanjado.