Villacís se enzarza con Smith asegurando que mientras que Cs esté en Ayuntamiento "se van a defender los derechos LGTBI"

Él le pide que "los regalos a asociaciones los pague de su bolsillo" y ella contesta que no tiene que pedir perdón y le desea empatía

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, han protagonizado un tenso rifirrafe en la comisión del área cuando el también diputado nacional le ha exigido que pague "de su bolsillo o de su partido" la bandera de "un lobby" mientras que ella le ha asegurado que mientras que Cs esté en el Ayuntamiento "se van a defender los derechos LGTBI".

Ortega Smith ha preguntado en la comisión de Vicealcaldía por el coste de la bandera arcoíris que inicialmente iba a desplegarse el 3 de julio, coincidiendo con la marcha del Orgullo, financiada con 15.000 euros por el departamento que dirige Villacís y en colaboración con la asociación de empresarios AEGAL.

Begoña Villacís ha contestado que "no se paga" porque "no se pudo extender dado que no se facilitaron los permisos", lo que ha servido de pie al también secretario general de Vox para recordar que "existe un principio general de la Constitución que es el de la neutralidad política de las instituciones, de modo que no puede tomar partida por una determinada opción política".

"El Tribunal Supremo no permite poner en las instituciones la bandera de un lobby, ya sea la LGTB, la de los amantes de la tauromaquia o la de las víctimas del terrorismo", ha declarado Ortega Smith, que ha criticado que, independientemente del pronunciamiento judicial, la vicealcaldesa "iba a poner una bandera de 700 metros, a pagar por Vicealcaldía, de 15.000 euros y que se le regala a una asociación de empresarios como es AEGAL".

"OBSESIONES IDEOLÓGICAS"

"Le hacen a una asociación de empresarios un regalo con dinero público y desplegado por Voluntarios de Madrid, que no están al servicio de sus obsesiones ideológicas ", ha lanzado a la también portavoz de Cs. Para Ortega Smith, esa bandera no era más que un gesto "para que la perdonen y le dejen ir a las manifestaciones sin escraches, como recuerda permanentemente". "Páguela con su dinero", ha insistido.

Ortega Smith, en este punto, ha hecho una defensa cerrada del húngaro Viktor Orbán, "que luchó contra el comunismo defendiendo a gays y lesbianas, a los que mataban los comunistas" añadiendo que Cs "cree que representan a todos los gays".

Por último, el edil ha apostillado que no se les concedieron los permisos por "chapuceros al pedirlos en Delegación de Gobierno y en la Junta fuera de plazo". "Con el paro y la crisis, ¿pueden tirar el dinero en una bandera para ayudar a unos empresarios? Que se lo paguen ellos", ha insistido.

"FANTÁSTICA IDEA" DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La vicealcaldesa ha replicado que ella no tiene "ningún perdón que pedir, ni el suyo, porque no es una cuestión de perdón sino de humanidad" y cree que sería "más empático" si tuviese un hijo o un hermano homosexual.

Villacís ha seguido manteniendo que la propuesta que les hizo AEGAL fue una "fantástica idea en defensa de los derechos humanos" y en cuanto a la neutralidad política ha replicado que "las administraciones son neutrales, los políticos no".

"Esta ciudadanía votó a Cs para que esté en el Ayuntamiento. Mientras que Cs esté en el Ayuntamiento se van a defender los derechos LGTBI", ha remarcado la vicealcaldesa, después de recordarle que ayer el Parlamento Europeo no sólo condenó las políticas antiLGTBI en Polonia y Hungría sino que les retiraron los fondos. En este punto ha querido felicitar al europarlamentario 'popular' Esteban González Pons, el único que votó en la misma línea que la mayoría del Parlamento frente a la abstención de su grupo.

También ha contestado sobre la falta de permisos, que ha achacado a "que no llegaron a tiempo, como ocurre con las carpas de Vox que han sido pedidas fuera de plazo". Todo ello para insistir en que "este Ayuntamiento no es neutro en la defensa de los derechos humanos" y ha asegurado que "algún día" ella "desplegará la bandera LGTBI" porque "es una cuestión de derechos humanos".