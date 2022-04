Villacís espera que el PP de Feijóo sea "moderado" y que "deje de hacer trampas" a Cs

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora regional de Cs y vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, espera que el PP presidido por Alberto Núñez Feijóo sea "moderado" y que "deje de hacer trampas" a los 'naranja'.

Después de dar el pistoletazo de salida al XXI Movistar Madrid Medio Maratón y a la VI edición de la Carrera ProFuturo, Villacís cree que ese 'nuevo PP' "en el fondo es muy conocido porque Feijóo ha apostado por las personas de la etapa de Mariano Rajoy".

"Sólo busco que sea un PP moderado, que sean consciente de que no queremos una España frentista y menos en estos momentos; que entienda que el camino está en el centro, en la moderación y en la sensatez. Espero que sean conscientes de que Cs no es un enemigo y que así dejen de hacernos trampas, sería deseable", ha declarado Villacís a la prensa.

Para Villacís, "los gobiernos de coalición cuya garantía es Cs, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, no han acabado mal" porque los 'naranja' sí tienen palabra. Confía la vicealcaldesa en que el PP "deje esa línea destructiva porque este país no necesita elecciones cada cuarto de hora sino políticas a largo plazo, gobiernos se dediquen a gobernar, no a estar todo el día mirando encuestas".

Villacís no ha obviado en que en esta nueva etapa del PP, ya con la salida de Casado, "se ha alcanzado el primer pacto de gobierno con Vox", en referencia a Castilla León. "Eso conviene recordarlo. Los gobiernos de coalición dependen de las personas que formamos los gobiernos y en el Ayuntamiento depende de nosotros. Hemos estado expuestos a muchas complicaciones y aún así nos mantenemos firmes con este gobierno y de forma exigente porque no somos como Vox, que pone un papel en blanco", ha acusado la coordinadora madrileña de Cs.

Sobre los pactos de Estado que planteará el nuevo líder del PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para Villacís no es más que un "déjà vu" porque "eso ya lo hizo Pablo Casado". "Pero el único que hace pactos es Cs, en momentos complicados donde no cotiza en España los pactos pero hay que sacar presupuestos se ofrece a negociarlos o cuando somos conscientes de mantener estado de alarma cuando está en juego la vida de los ciudadanos", ha indicado.

"Del dicho al hecho hay un trecho. Espero que lleguen a pactos de verdad pero no para repartirse RTVE o el Consejo General del Poder Judicial, sino a pactos que le interesan de verdad a los ciudadanos, como los de educación", ha deseado.