Villacís insiste en su discrepancia con el "giro que propone Bal hacia Sánchez" y remarca su respeto por Igea

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Cs Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha insistido, como apuntara ayer, en su discrepancia con el "giro que propone Edmundo Bal hacia Pedro Sánchez" para destacar, a renglón seguido, su respeto por Francisco Igea, de quien se ha conocido que se integrará en la lista a las primarias encabezada por el portavoz nacional de la formación 'naranja'.

Tras reunirse con el Consejo de Comercio y Hostelería de Madrid, Villacís ha hecho una valoración positiva de que Bal pueda presentar su lista porque Cs es "un partido que tiene primarias, un partido que participa en la democracia y que hay que ejercerla en uno mismo".

"Cuando hay primarias hay listas que salen y la valoración tiene que ser positiva porque es señal de salud democrática y de que hay mucha gente peleando, cada uno desde su punto de vista, por luchar por este partido. Eso es bueno", ha defendido en declaraciones a Europa Press.

Preguntada por Igea, Villacís ha remarcado que ella siempre le ha "respetado y más que respetado". "Lo sabe, aunque en esta ocasión podamos no estar de acuerdo con este giro que propone Edmundo Bal hacia Pedro Sánchez y que se ha manifestado con algunas votaciones con las que yo no estoy muy de acuerdo, pero las respeto", ha apostillado.

"No me parece que sea lo que tenga que hacer de Cs, que es un partido constitucionalista, que ha luchado siempre por la unidad de España porque el PSOE no es lo que tenemos ahora. Ahora lo que tenemos es el partido de Sánchez y nosotros siempre hemos estado en contra del sectarismo, del dogmatismo, sobre todo de pactar con los que quieren romper España. Donde esté ese tipo de política no vamos a estar nosotros", ha asegurado.