Villacís insiste en que el 'efecto frontera' de la contaminación se ve en Plaza Elíptica y Escuelas Aguirre

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Cs a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha insistido hoy en que el 'efecto frontera' de la contaminación de Madrid Central se "ve" en las estaciones de Plaza Elíptica y Escuelas Aguirre (próxima al Parque de El Retiro), cuyos datos de acumulación de mediciones superan "los límites tolerables".

La portavoz municipal de la formación naranja se ha pronunciado sobre los datos hechos públicos por el Ayuntamiento de Madrid que revelan que, desde la entrada en vigor de Madrid Central, las emisiones de NOx causadas por los turismos se han reducido un 38 por ciento y las de CO2 un 14,2.

Al respecto, ha replicado que es de "perogrullo" que bajen las emisiones de turismos en Madrid Central ya que se ha restringido la entrada de coches en Madrid. "Lo importante es mirar Madrid en global, no solo en Madrid Central que es un 1,2 por ciento del tráfico", ha reseñado.

En esta línea, ha destacado que "el 'efecto frontera' ya se ha visto" con indicadora del propio Ayuntamiento, pero ha insistido en que la Plaza de Carmen es una isla que está en medio de Madrid Central.

"Digan lo que digan, lo vistan como lo vistan, sí hay efecto frontera. Lo que tiene que hacer es Manuela Carmena es bajarse de su torre de Cibeles y pasearse por Plaza Elíptica. Le guste o no verlo", ha destacado.

Villacís ha recalcado la ausencia total de interlocutor con la gente afectada como comerciantes o transportistas. Su queja es que se reunían, pero "no les escuchaba y no atendía sus peticiones. Ese proyecto tenía que nacer del consenso y no del autoritarismo. No podemos permitir al eliminación del zócalo de Madrid", ha señalado.

Por eso, ha indicado que lo primero que harán si gobierna será escuchar de verdad a los afectados pero no como lo ha hecho Manuela Carmena.