Villacís insiste en que "para no haber nada" sobre espionaje, como defiende el PP, "ha habido demasiadas consecuencias"

Vuelve a cerrar la puerta a la posibilidad de una moción de censura contra Almeida

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha insistido este miércoles en la importancia de la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con fondos municipales ya que "para no haber nada" tal y como defiende su socio de Gobierno, el PP, "ha habido demasiadas consecuencias".

Desde la Escuela Infantil Municipal La Ardilla, Villacís ha defendido que "la comisión de investigación tiene que ser útil y dar frutos", y para ello ha vuelto a pedir a los convocados "que tengan respeto por la ciudad de Madrid".

En este punto, ha indicado que "cada vez que se deja la silla vacía" en la comisión, supone "un desaire, y no despejar dudas que se podrían despejar". "Yo habría hecho muchas preguntas sin ánimo de hacer circo político, como por qué encontraron verosímil esas informaciones para armarse la que se armó, que ha acabado con dimisiones como la de Carromero (exdirector general de Alcaldía), la del secretario de organización del PP... para no haber nada ha habido demasiadas consecuencias", ha apostillado.

Pese a mantener esta postura, la vicealcaldesa ha asegurado que "las relaciones son buenas" en el Gobierno municipal, que continúa "trabajando como hasta ahora". "Hemos superado muchas crisis, como la pandemia, Filomena... hemos sufrido muchos obstáculos y hemos tenido siempre una buena relación", ha defendido a continuación.

Considera "importante separar eso de otros elementos que puedan concurrir", pues conformar un Gobierno de coalición "no quita para que se quiera un gobierno limpio, transparente y sin sombra de corrupción". Así, la vicealcaldesa cree que "la clave de tener un gobierno bueno es ser transparente y honesto".

"Siempre soy muy clara, y no quiero hacer trampas. No queremos hacer una moción de censura, ya lo he dicho muchas veces. Los políticos deberíamos pensar más en la ciudadanía. Tenemos un buen Gobierno pero somos un partido serio y responsable, lo hemos demostrado cuando no nos cobramos la revancha de lo que se hizo en Castilla y León", ha remarcado.

A este respecto ha aducido que ella "tenía la oportunidad" de cobrarse "la venganza", pero no lo hizo porque los ediles del PP son también sus "compañeros". "Yo no quiero echarles por un WhatsApp, no quiero ser un Mañueco, he venido a hacer algo distinto, pero eso no significa ser costalero. Ya lo hemos dicho, no somos ni costaleros ni carroñeros", ha lanzado.