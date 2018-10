Villacís, sobre la investigación al gerente de la EMT: “Ahora empezamos a entender que no nos facilitasen información”

Publicado 16/02/2018 12:46:54 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes en relación con la investigación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, que su formación entiende "ahora" que el Gobierno municipal no les facilitase la información requerida.

El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha acordado declarar como causa compleja la investigación para esclarecer si Fernández Heredia pudo cometer un delito contra la propiedad intelectual creando una cuenta no oficial en Twitter del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid.

El gerente explicó a Europa Press en enero que no creó ninguna cuenta, que habría sido dada de alta por un colectivo con el fin de denunciar que el Consorcio no contaba con perfil en la red social. Además, tras ser citado a declarar como investigado, pidió el sobreseimiento de la causa al entender que no había delito penal.

La denuncia del Consorcio de Transportes se formuló tras detectar la existencia de una cuenta no oficial en twitter del organismo, que usaba su logo y su imagen sin permiso.

Para Villacís, cada vez se van conociendo más "detalles escabrosos". "La pregunta es ¿dónde va a acabar esto?, y ¿qué más vamos a descubrir?", ha lamentado. Además, ha criticado que el Gobierno municipal "presumía de transparencia" para terminar resultando "muy opacos".