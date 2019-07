Villacís mantendrá los Foros Locales pero como "algo a mejorar", "sin teledirección de los dinamizadores"

Actualizado 19/07/2019 13:41:54 CET

Murgui insta a Villacís y Saavedra a que se "decidan por la democracia y la transparencia frente al miedo a la participación de los vecinos"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Los Foros Locales se mantendrán pero como "algo a mejorar" y "sin teledirección de los dinamizadores", ha contestado este viernes la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en la comisión del ramo a una pregunta del concejal de Más Madrid Nacho Murgui, cuyo equipo puso en marcha en la pasada legislatura estos órganos de participación.

El reto es "conseguir que vaya a ellos más gente", ha señalado la vicealcaldesa, y eso se conseguirá "si se confía en ellos, si son más objetivos y no están teledirigidos" por los dinamizadores, figura en la que no creen desde el Gobierno municipal y que sustituirán por la potenciación de la formación a los asistentes para conocer qué cuestiones son competencia o no de la Administración y, por lo tanto, tengan viabilidad para pasar por los Foros.

Villacís ha cargado contra "los casos escandalosos de politización de los Foros Locales" en una comisión en la que Murgui ha puesto el foco en el "desconcierto" que el Gobierno de PP y Cs ha generado en torno a estos órganos de participación deseando que prime en estos cuatro años venideros el espíritu de diálogo y se "decidan por la democracia y la transparencia frente al miedo a la participación de los vecinos".

Murgui se ha presentado a la primera comisión del ramo del mandato con una declaración de intenciones y unos cuantos temores. El concejal de Más Madrid ha asegurado que no harán una oposición "irresponsable para poner en un aprieto al gobierno, caiga quien caiga", un compromiso que se materializará con propuestas constructivas para la ciudad y para la democracia, no pensando en el beneficio propio de su formación.

"DECIR QUE LAS JUNTAS NO SON GOBIERNO DEMUESTRA SU CONCEPTO DE LAS JUNTAS"

Sus temores tienen que ver con los "pactos más o menos oscuros de las tres derechas" y que se evidenciaron con el reparto inicial de puestos de gobierno con Vox en una situación en la que se llegó a decir que las Juntas de Distrito no son gobierno. "Eso demuestra el concepto que tienen de las Juntas de Distrito y espero que eso se rectifique y consideren a las Juntas como elementos de primera fila", ha instado Murgui.

El portavoz en la comisión de Vox, Javier Ortega Smith, ha cargado contra los Foros Locales, más concretamente contra los dinamizadores porque, según sus cálculos, costaron a las arcas públicas "más de 600.000 euros al año".

El socialista Pedro Barrero ha criticado al Gobierno municipal que hayan pretendido "coartar la participación ciudadana" mediante "la supresión unilateral de los Foros Locales". Estos órganos de participación, según su reglamento, consultado por Europa Press, se disuelven al final del mandato.

La idea del área de Coordinación Territorial y Participación, con Silvia Saavedra al frente, es volver a convocarlos cuando se constituyan las Juntas de Distrito, pasado el verano.

La propia Saavedra ha explicado en comisión que se envió una nota a los distritos especificando que se permitía las reuniones de los grupos en los locales que estaban utilizando y que "con la constitución de las Juntas se constituirán los Foros".

"No creemos en la dinamización pero sí en la formación", ha añadido la edil, que ha remarcado que las propuestas de estos órganos son "para los distritos y no para arreglar el mundo", que eso sólo genera "desesperanza" en torno a los Foros.

FOROS "MEJORABLES PERO NO PRESCINDIBLES"

"Los Foros Locales son mejorables pero no prescindibles", ha resumido el concejal socialista. "Los Foros son algo a mejorar", ha contestado Villacís, que ha apuntado a la caída progresiva de participación en ellos.

A Ortega Smith le ha contestado que no le extraña "que no crea en los Foros Locales" aunque algunos "sí han funcionado bien" frente a otros casos "escandalosos". También le ha señalado que estos órganos no son propios de la izquierda --su reglamento fue impulsado por Ahora Madrid y contó con el apoyo en el Pleno de PSOE y Cs-- ya que su formación, definida por la vicealcaldesa como de "centro", los respalda porque creen en la participación directa, que crea convivencia cívica.

