Villacís marca como objetivos en Seguridad acabar con los 'narcoburdeles' y la trata de mujeres

Publicado 11/02/2020 17:02:53 CET

Apuesta por que Policía Nacional y Municipal trabajen de forma "sincronizada" contra este problema, partiendo de la publicidad de las calles

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha destacado este martes los buenos datos sobre delitos graves registrados en la capital, pero ha afirmado que seguirán trabajando para mejorar la seguridad y luchar, especialmente, contra el fenómenos de los 'narcoburdeles' y las mafias de trata de mujeres.

En la rueda de prensa posterior a la Junta y Consejo de Seguridad Local, celebrada esta mañana en la Plaza de la Villa, la vicealcaldesa ha señalado que Madrid está mejorando en todos los ránkings internacionales de seguridad "que convierten a Madrid en una de las ciudades más atractivas".

"Hemos tenido eventos internacionales donde hemos podido demostrar que Madrid es una ciudad segura, que todas las personas que vienen van a gozar de todas las garantías. El descenso en violaciones u homicidios revela que somos una ciudad que dentro del marco de las capitales europeos, como Berlín, Roma, París o Londres,, tenemos mejores datos de seguridad y tenemos que sentirnos muy orgullosos", ha dicho.

Villacís ha destacado que desde la nueva legislatura ha mejorado el problema de la venta ilegal en las calles, ya que durante la reunión el representante de los empresarios lo ha puesto de manifiesto y ha felicitado al Consistorio. "La actitud ha cambiado frente a esta competencia desleal, ya no hay dejación de funciones, ya no se hace la vista gorda, se actúa de forma decidida y eso es evidente por parte de los ciudadanos. Pero no nos tenemos que conformar, queremos que Madrid sea una ciudad cada vez más segura", ha apuntado.

Por eso, la concejala de Cs se ha mostrado muy combativa contra la "esclavitud de personas a plena luz del día", algo que su juicio "no puede ocurrir en el Madrid de este siglo". "Estamos hablando de mafias, que de forma organizada explota sexualmente a las mujeres de forma organizada. Lo vamos a combatir de forma activa. En nuestro caso el objetivo son las mafias y ayudar a las mujeres. Desde el Área de Familias se ha puesto un punto de mira sobre esto creando el primer centro de mujeres víctimas de trata y vamos a trabajar persiguiendo el delito y ayudando a las mujeres a que puedan salir, a través del Ayuntamiento y de las asociaciones", ha indicado.

Respecto a los 'narcoburdeles', Villacís ha apostado por que Policía Nacional y Municipal trabajen de forma "sincronizada" contra este problema, partiendo de la publicidad de las calles. También a través de los equipos de actuación distrital y del abordaje social para denunciar estos casos. "No podemos dejar caer el peso de la denuncia en la mujer, que está aterrada", ha manifestado.