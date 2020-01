Villacís se muestra convencida de que al final los coches C no entrarán al centro porque hay "mayoría" en el Pleno

Publicado 10/01/2020 8:59:54 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha mostrado convencida de que finalmente los vehículos C con alta ocupación (dos o más ocupantes) no entrarán al centro de la capital como así lo estipula la estrategia de sostenibilidad Madrid 360, ya que hay "mayoría del Pleno que está por ello".

En una entrevista con Europa Press, Villacís ha asegurado que esta medida "no tendría sentido, no sería objetivamente bien visto, ni siquiera por la Comisión Europea", que "volver atrás no tiene sentido" y que "hay una mayoría del pleno que está por ello".

La etiqueta C agrupa los turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI. Mientras que el PP es favorable a que los vehículos con dos o más ocupantes accedan al centro, no comparte esta postura Ciudadanos, quien ha reiterado su postura en contra de la misma.

Esta misma medida fue la que más controversia suscitó en la pasada Comisión de Calidad del Aire, celebrada el pasado octubre.

Preguntada por si esto ha supuesto una "batalla" entre ella y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, Villacís ha indicado que ambos son "personas responsables" y que no consiste en que "tiene que ganar uno u otro".

Al respecto, ha recordado que el PP proponía en el programa electoral revertir Madrid Central y que fue la formación 'naranja' quien "lo impidió". "No siempre vas a ganar en un gobierno de coalición. Lo importante es mantener conversaciones y tratar de pactar", ha expresado.

En este sentido ha negado que ella y el alcalde adopten el papel de "poli bueno y poli malo" en lo que concierne a las políticas de sostenibilidad.

Por ello, tratan de tomar siempre "la mejor decisión" y tratan de ver "qué parte de razón tiene el otro". "Yo creo que probablemente la postura que prospere es la de Ciudadanos, porque en el Pleno hay más representación de nuestra postura que de la otra", ha expresado a continuación.

En lo concerniente al protocolo anticontaminación, Villacís ha defendido su importancia, y ha recordado que siempre mantuvo su necesidad cuando estaba en la oposición. "Aquel día yo cogí el Metro y salí y dije que estábamos en niveles tóxicos y que había que aprobar el protocolo", ha concluido.