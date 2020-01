Carabante responde a Villacís que la convencerá para dejar entrar a coches C con alta ocupación en el centro

Publicado 10/01/2020 11:50:05 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha respondido este viernes a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que la terminará convenciendo sobre la medida que contiene la estrategia medioambiental Madrid 360 de permitir la entrada de vehículos con etiqueta C en el centro de la capital.

Así se ha manifestado Carabante ante la prensa después de que la vicealcaldesa haya manifestado en una entrevista en Europa Press que finalmente los vehículos C con alta ocupación (dos o más ocupantes) no entrarán al centro de la capital como así lo estipula Madrid 360, ya que hay "mayoría del Pleno que está por ello".

"Vamos a convencer no solo a Villacís, sino a cualquiera que tenga dudas sobre la alta ocupación, que es un concepto moderno, sostenible, de eficiencia. Es una cuestión absolutamente evidente. Habrá menos vehículos y eso redunda en la calidad del aire", ha manifestado a continuación.

Begoña Villacís ha asegurado que esta medida "no tendría sentido, no sería objetivamente bien vista, ni siquiera por la Comisión Europea", que "volver atrás no tiene sentido" y que "hay una mayoría del pleno que está por ello".

La etiqueta C agrupa los turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI. Mientras que el PP es favorable a que los vehículos con dos o más ocupantes accedan al centro, no comparte esta postura Ciudadanos, quien ha reiterado su postura en contra de la misma.