Villacís no da "la batalla por perdida" sobre Valdemingómez: "Me niego a que Madrid sea el vertedero de la Comunidad"

Publicado 10/01/2020 8:29:55 CET

"El alcalde tampoco quería recibir los residuos", ha aseverado

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que no da "la batalla por perdida" sobre los residuos en Valdemingómez. "Yo me niego, me niego, porque Madrid va a ser el atajo y yo tengo que defender a los míos, porque debo lealtad a mis vecinos", ha manifestado en una entrevista con Europa Press en la que ha indicado que no quiere que la capital "se acabe convirtiendo en un vertedero de la Comunidad".

Así se ha manifestado momentos antes del pleno extraordinario de este viernes tras el sí del Gobierno municipal a la llegada a Valdemingómez de 220.000 toneladas de residuos procedentes de los 31 municipios de la Mancomunidad del Este en una decisión en la que PP y Cs mostraron sus divergencias.

Fue Cs, con la hoy vicealcaldesa al frente, el grupo que en la pasada legislatura, en diciembre de 2018, promovió y consiguió aprobar una moción en pleno rechazando la llegada de más toneladas de basuras a Valdemingómez.

Y Ciudadanos se mantuvo en su posición cuando ya en esta legislatura, con los 'naranjas' en el gobierno, apoyó la proposición presentada por Más Madrid y PSOE, con la abstención de Vox y PP, para que no llegaran toneladas adicionales de residuos.

"El alcalde tampoco quería recibir los residuos", ha señalado la vicealcaldesa, quien ha asegurado que el equipo de Gobierno municipal es "consciente" de que está "haciendo los deberes de quien no los hace, del alcalde de Alcalá (Javier Rodríguez Palacios), que es el portavoz de la Mancomunidad, y ha estado comportándose de manera muy irresponsable".

Ha reiterado que se ha pedido a la Comunidad "un informe del resto de la situación de las mancomunidades" y ha pedido "que nadie saque la lectura de que en Madrid van a terminar llegando las basuras, porque no va a ocurrir".

Villacís ha reconocido que la aceptación de los residuos viene por orden de la Comunidad, que está "por encima" del Consistorio en materia competencial. "Si la Comunidad te lo pide, no hemos tenido maniobrabilidad. No es una decisión política, es técnica, porque no viene de Ayuso y Aguado. No tenemos maniobrabilidad", ha expresado.

De ser así, "si fuese política", Villacís ha manifestado que hubiese "tensado la cuerda todo lo necesario". "Si no hubiera sido por la oposición del Ayuntamiento de Madrid, hubieran llegado residuos desde agosto. Hemos peleado todo lo posible, no damos la batalla por perdida", ha lanzado.

El Gobierno municipal ha dado luz verde a que se admitan como máximo 220.000 toneladas en doce meses siempre que se traten únicamente los residuos domésticos procedentes de la recogida domiciliaria, excluyendo los peligrosos o no autorizados para su tratamiento. Eran dos de las seis exigencias que puso encima de la mesa el Ayuntamiento y que fueron aceptadas en su totalidad por la Mancomunidad del Este.