Villacís sobre Colau y su idea de suprimir el puente aéreo: "No es el momento de desvincular Madrid con Barcelona"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha cargado contra la propuesta de la regidora de Barcelona, Ada Colau, de suprimir el puente aéreo entre ambas ciudades al haber ya una alternativa ferroviaria, una medida "populista" basada en la "prohibición" y que dejaría sin alternativa de conexión a 2,3 millones de viajeros que ahora no puede asumir el AVE.

"No es el momento de desvincular Madrid con Barcelona sino que hay que tener lazos más fuertes", ha manifestado en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, en referencia al planteamiento de la alcaldesa de la ciudad condal.

Villacís ha dicho que en la "cabeza de los populistas, y concretamente en la de Ada Colau", solo se encuentran "prohibiciones pero nunca alternativas", para enfatizar que ahora el puente aéreo entre Barcelona y Madrid es una solución para "mucha gente", en referencia a los 2,3 millones de personas que utilizan esta conexión aérea y ahora no puede asumir la alta velocidad.

Por otro lado y en referencia a posibles medidas para regular los precios de alquiler que impulse el Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos, ha asegurado que Madrid no va a aplicar ninguna limitación sobre el precio de la vivienda, que no es una "medida nueva" y allí donde se ha implantado no ha traído efectos positivos.

En este sentido, la vicealcaldesa de Madrid ha aludido a los casos de Berlín y Estocolmo dicha limitación no ha conseguido frenar el alza en los precios de los alquileres y, además, ha aflorado un "mercado negro".

Además, ha rememorado que esa medida ya la "aplicó Franco y se llamaba renta antigua" y fue un ministro socialista, Miguel Boyer, quien lo suprimió. En su opinión, esto revela las "contradicciones" en las que se mueve el actual PSOE.

Una limitación del precio supondría reducir la oferta, ha augurado Villacís para criticar que las "políticas intervencionistas" de la exalcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, durante la legislatura pasada propició que el alquiler subió un 38 por ciento.

Frente a ello, ha ensalzado la política del actual Gobierno municipal al "desbloquear" varias operaciones urbanísticas que sacarán al mercado miles de viviendas en la capital y el aumento hasta el 400 por ciento de la concesión de licencias de primera ocupación, unido a la rebaja del IBI aprobada en los presupuestos de la ciudad para 2020.