Villacís no hubiera votado a favor de declarar 'persona non grata' a Santiago Abascal: "Señalar no está bien"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aseverado este martes que la relación entre PP y Vox tras declararse en Ceuta 'persona non grata' a Santiago Abascal "no interesa a nadie", y ha añadido que ella no hubiera votado a favor de esta declaración porque "señalar no está bien".

"No nos preocupa demasiado, y no le interesa a nadie. Los ciudadanos están algo más preocupados del repunte de casos por la pandemia, de si van a poder trabajar, si van a poder viajar. Ellos votan y hablan de si se juntan o no, pero ayer hubo gente que lo pasó muy mal por el vencimiento de los impuestos", ha trasladado a la prensa tras la visita realizada, junto a la concejala delegada de Deporte, Sofía Miranda, y la concejala de Villa de Vallecas, Concha Chapa, a las obras de los nuevos campos de rugby.

Villacís ha señalado que "hubiera votado en contra, por supuesto" a declarar 'persona non grata' al líder de Vox a pesar de que no le gusten sus políticas y ni comparta sus declaraciones".

Entiende la vicealcaldesa madrileña que "señalar a políticos no está bien", y ha recordado que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, "fue declarada 'persona non grata'". "Cuando lo hicieron con Rajoy en Galicia nos pareció mal", ha añadido.

"Deberíamos estar haciendo otro tipo de cosas, porque se agranda la brecha entre lo que hablan los políticos y lo que hablan los vecinos", ha concluido.