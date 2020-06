Villacís: "No pienso que vayamos a salir mejores de esta crisis"

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este martes que no cree que la sociedad en su conjunto vaya a salir "mejor" de la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus.

"No pienso que vayamos a salir mejores de esta crisis; sí es verdad que hemos dado como sociedad muchas cosas por hecho, y esto ha demostrado que no somos tan fuertes. No sabemos lo que va a venir", ha expresado durante su intervención en el encuentro digital 'Ciudades posCovid', en la ciudad de Valdebebas, organizado por Expansión, con la colaboración de la Junta de Compensación de Valdebebas.

A este respecto ha recordado que se hoy en día el mundo es "global", y que por tanto "también hay amenazas globales". Así, entiende que tras la pandemia "se han presentado muchos debates que tienen que hacer reflexionar, pero también ejecutar".