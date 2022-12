Villacís pide ayuda a los trabajadores para que hagan entender a partidos que deben ser útiles y negociar presupuestos

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido ayuda a empresarios, trabajadores y sindicatos "para que les hagan ver a los partidos cómo ser útiles y cómo no ser inútiles", con la negociación presupuestaria como telón de fondo.

Tras reunirse con el Consejo de Comercio y Hostelería de Madrid, Villacís ha puesto el foco en "la necesidad de unos presupuestos porque muchas de las ayudas dependen de ellos". "He hecho un llamamiento a la sensatez y he pedido ayuda a los empresarios, a los trabajadores, a los sindicatos del comercio y de la hostelería de Madrid para que les hagan ver a los partidos cómo ser útiles y cómo no ser inútiles", ha detallado en declaraciones a Europa Press.

"Uno es útil cuando conseguimos que la subvenciones programadas lleguen a la gente que lo necesita y uno es inútil cuando se quita de en medio y ni siquiera presenta enmiendas o ni se sienta a negociar", ha señalado Villacís en una referencia velada a Vox.

La vicealcaldesa ha hecho una "apelación a la sensatez y a la utilidad de los partidos políticos". "Si siguen sentándose en una esquina cruzándose de brazos y no juntándose con nadie darán una imagen infantil y de absoluta inutilidad porque la gente acabará preguntándose para qué sirve esta persona, que lo único que hace es molestar, entorpecer y no ayudar", ha advertido.

HOSTELEROS Y COMERCIANTES

Villacís ha resaltado de su reunión con hosteleros y comerciantes que, junto con la patronal, sindicatos y la Comunidad, que han trabajado juntos "muy bien" demostrando la "profunda sintonía" existente "y que se ha traducido en que Madrid haya multiplicado por 3,5 las ayudas que se han prestado al sector en momentos como este".

Son ayudas directas a la digitalización o la contratación de trabajadores, junto a "rebajas significativas de impuestos que, en momentos como los pasados, han sido extraordinariamente útiles, por no decir imprescindibles ya que gracias a eso no se han cerrado muchas persianas".

A falta de dos meses para que la ordenanza de terrazas cumpla su primer año en vigor, la vicealcaldesa ha remarcado que "el sector la aprueba y dice que ha sido extraordinariamente positiva". "Dice que gracias a ella han podido mantener muchos empleos, ¿quién soy yo para llevarle la contraria?", ha bromeado.