Villacís pide al Gobierno que pague los ERTEs a los trabajadores

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La viceacaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido al Gobierno que pague los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) a los trabajadores, ya que muchas personas se han visto obligadas a hacer cola en los servicios sociales de la capital.

Tras una visita a la Escuela de Hosteleria de Casa de Campo y las cocinas del CEIP Nuestra Señora del Lucero de Latina, Villacís ha aseverado que es "una responsabilidad" del Gobierno pagar a los trabajadores.

"No hay muchas familias que puedan estar más de dos meses sin cobrar y a ellos no les gusta verse en los comedores. El Gobierno debería asumir su responsabilidad", ha aseverado recalcando que ellos no les van a dejar.