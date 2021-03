Villacís pide "máxima cautela y prudencia" el 8M: "La mejor manera de reivindicar el feminismo no es hacinarnos"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido este sábado "máxima cautela y prudencia" ante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ha señalado que la mejor manera de reivindicar el feminismo "no es hacinarnos y ponernos en riesgo de contagio".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras reunirse con hosteleros y comerciantes del distrito de Vicálvaro, a lo que ha añadido que no se puede comportar como si "no hubiera pasado una pandemia mundial por España".

"No me puedo comportar como si este año no hubiésemos perdido un número intolerable de personas en este país", ha expresado la vicealcaldesa, a lo que ha añadido que el feminismo se puede reivindicar "de muchas otras maneras".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la "creatividad" a través de los balcones y las redes sociales, así como otras iniciativas que no ponga a las mujeres en riesgo.

Asimismo, ha precisado que el Ayuntamiento realizará este lunes un acto institucional en el que reconocerán a mujeres como Rosa Menéndez, la primera mujer al frente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y a movimientos como el de Malas Madres para reivindicar "problemas reales de mujeres reales".

En cuanto a los movimientos feministas y sindicatos que han decidido recurrir a los tribunales la decisión de la Delegación de Gobierno de Madrid de prohibir las concentraciones que habían planteado, la vicealcaldesa ha indicado que "están en su derecho de recurrir" y que la justicia tendrá que "hacer su trabajo". A ello ha añadido que cree en el derecho de manifestación pero también en el de no contagiarse.