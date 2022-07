Villacís reivindica que es el Ayuntamiento de Madrid quien lleva a cabo "la labor social que Sánchez no hace"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha reivindicado este viernes que es el Consistorio de Madrid quien se encarga de realizar "la labor social que Pedro Sánchez no hace" en lo referente a los refugiados.

"Estamos haciendo la labor social que Sánchez no hace. Este gobierno, que no es de izquierdas, hace el trabajo que Sánchez no realiza. Ya van tres cartas al secretario de Estado (de Migraciones) para que ejerza sus competencias y atienda a las personas y asuma los refugiados. Nos vemos obligados a decirlo públicamente. No ha habido respuesta por ahora", ha expresado ante los periodistas durante su visita al Barrio del Aeropuerto.

Y es que el delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha enviado una carta a la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, para pedirle una reunión urgente en la que exponerle "la necesidad de que traslade a los solicitantes de asilo alojados en la red municipal de emergencia a recursos propios del Ministerio de Inclusión".

En la misiva le ha recordado que la acogida a solicitantes de asilo es una competencia del Gobierno central. "La falta de traslados ha provocado que la red municipal de emergencia --que no solo se destina a solicitantes de asilo, sino también a otros perfiles como familias vulnerables-- esté al completo", han señalado.

Para Villacís, esto responde a "las dos caras del Gobierno", pues "la social" es "la que pretende vender Sánchez en el debate del estado de la Nación" y "se presenta en los sitios donde se reciben refugiados, pero la realidad es que los refugiados los encuentra y atiende el Ayuntamiento".

"Los atendemos, les damos un hogar. Tenemos que tenerlos 15 días a partir de los que se hace cargo el Estado. Hemos tenido reuniones con el equipo de (José Luis) Escrivá hasta que hace mes y medio que dejaron de recibirlos", ha lamentado.