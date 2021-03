Replica a Ayuso que lo que no necesitaba Madrid era a Iglesias y que Cs "no abrió la puerta al comunismo"

Acusa a Ayuso de "parar" los presupuestos en la Asamblea "de una manera irresponsable"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha replicado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que lo que no necesitaba Madrid era a Pablo Iglesias, para apostillar que no ha sido Cs quien ha "abierto la puerta al comunismo".

Así ha contestado Villacís a Ayuso tras un acto institucional compartido con Reporteros sin Fronteras después de que la presidenta sostuviera ayer que España le debe una porque ha sacado al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, de La Moncloa.

"No necesitábamos a Pablo Iglesias, no creo que aporte nada nuevo más que polarización. Los que venimos de la sociedad civil, los que no venimos haciendo política toda la vida, sabemos qué es lo que está pasando por las cabezas de los que tienen una familia, una empresa, los autónomos. Quieren que les solucionen problemas, no que los causen", ha argumentado.

Villacís ha acusado a Ayuso de "parar" los presupuestos en la Asamblea "de una manera irresponsable", cuando "lo que necesitan autónomos y pymes de Madrid son esos 600 millones pero no para el 4 de mayo sino ya". También ha puesto el foco en la operación Madrid Nuevo Norte, "parada porque está bloqueada". "Eso no es responsable", ha insistido.

"¿QUIEN HA ABIERTO LA PUERTA AL COMUNISMO?"

"Estaban a punto de aprobar unos presupuestos y ahora que se están poniendo estas cosas encima de la mesa tan fáciles de comunismo o libertad, yo quiero recordar que hasta hace seis días teníamos libertad. ¿Quién ha abierto la puerta al comunismo? Porque no hemos sido nosotros, que no habíamos presentado ninguna moción de censura", se ha dirigido a Ayuso.

Villacís ha llamado a hablar de "estabilidad y de responsabilidad porque hay cosas que le importan más a los ciudadanos que los políticos". "A todos los comerciantes, hosteleros les importan más las ayudas que los políticos estén dando entretenimiento, que para eso no está la política", ha zanjado.