Villacís reprocha que el Gobierno exija la devolución de dinero por IVA "sin haber pagado una factura de Filomena'

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reprochado al Gobierno central que esté exigiendo al Ayuntamiento la devolución de importantes cantidades en concepto de IVA pero sin sentarse todavía con ellos "para hablar de los fondos europeos y cuando a Madrid no le han pagado ni una sola de las facturas de Filomena".

Villacís ha apuntado en la presentación del Madrid Innovation Lab que en el Madrid de 2021, el de la postpandemia, el Consistorio tendrá que acometer "muchas inversiones". "Estamos absolutamente comprometidos pero para eso es necesario que tengamos un Gobierno que de verdad nos respete, que sea sensible a las necesidades de los ayuntamientos, que sea consciente de que las personas, cuando lo están pasando mal, la primera puerta que tocan es la del Ayuntamiento. También las empresas, los comercios, los autónomos, los hosteleros", ha enumerado.

"Nosotros queremos y proponemos una colaboración desde la más absoluta lealtad institucional pero necesitamos lo mismo. No puede ser que ahora nos digan que, como consecuencia de los pagos del IVA, vamos a tener que devolver dinero, una cantidad importante, cuando todavía no se han sentado con nosotros para hablar de los fondos europeos o cuando a Madrid no le han pagado ni una sola de las facturas de Filomena", ha reprochado la vicealcaldesa.

Sin embargo, como ha asegurado, el Ejecutivo central "sí ha cobrado al Ayuntamiento un millón de euros por mandar la brigada de refuerzo de extinción de incendios" con el temporal.

Por todo esto, la vicealcaldesa ha pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "que se junte con los ayuntamientos" y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que sea sensible" a estas administraciones. También ha reclamado "respeto", de modo que en las reuniones de trabajo acuda la ministra y no una persona en su nombre.