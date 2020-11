Villacís sostiene que Ley Celaá atenta contra la libertad: "No es aceptable que el PSOE quiera sustituirme como madre"

Ve "inaceptable" que para "sacar unos presupuestos se cobren precios que no garanticen el derecho a la educación en la lengua materna"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha sostenido que la ya aprobada 'Ley Celaá' atenta contra los principios de libertad e igualdad y que "no es aceptable" que el PSOE quiera sustituirla "como madre".

"La elección del colegio de nuestros hijos es probablemente una de las elecciones más importantes que adoptamos en nuestra vida. No me parece aceptable que el PSOE quiera sustituirme como madre a la hora de elegir el centro de mis hijos", ha contestado tras la firma del acuerdo en la Agencia para el Empleo destinado a favorecer a las mujeres víctimas de violencia machista.

La vicealcaldesa ha declarado que "quien esté diciendo que la Ley Celaá no afecta a la concertada miente o no se ha leído la ley" porque, por ejemplo, "el Ayuntamiento no va a poder ceder suelo para la edificación de un colegio concertado".

"Esto no es sólo una cuestión de la educación concertada, la pública y la especial. Como usuaria además de dos de ellas veo que esto es una cuestión de libertad. No sé qué problema tienen con que los padres seamos libres para elegir la mejor educación de nuestros hijos porque pienso que me preocupa más a mí el futuro de mis hijas que al PSOE", ha argumentado.

Villacís ha calculado que "aproximadamente más del 50 por ciento de los padres en Madrid eligen concertada", por lo que "el 50 por ciento de los padres no pueden estar equivocados". En este punto ha instado al Gobierno de la Nación a "aprender a respetar, que las leyes tienen que dejar de ser tan invasivas".

La vicealcaldesa ha considerado "inaceptable" que para "sacar unos presupuestos se cobren estos precios", en relación a la lengua vehicular, "precios que no garanticen el derecho a la educación en la lengua materna a muchos niños catalanes".

"Es injusto porque esta ley, que pretende ser una herramienta de igualdad, es todo lo contrario. Atenta contra el valor de la libertad y de la igualdad", ha manifestado.