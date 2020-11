Villacís tilda de "obsceno" si un Ayuntamiento con superávit no bajara impuestos, "aunque no todo el mundo lo entiende"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha tildado de "obsceno" si un Ayuntamiento con superávit, como el de la capital, no bajara impuestos, "aunque no todo el mundo lo entiende".

En el cierre de la II Jornada Nacional sobre Modernización del Comercio Ambulante, organizada con Gescomer, la vicealcaldesa ha destacado la bonificación del cien por cien en el pago de tasas a los mercadillos, una exención de facto que se incluye en el proyecto de ordenanzas fiscales de 2021.

"No todo el mundo entiende que se bajen impuestos en momentos como este pero no podemos cobrar a la gente que no está llegando a final de mes. Es obsceno y más en un Ayuntamiento con superávit. Sé que no está de moda lo de bajar impuestos pero estamos orgullosos de la decisión que tomamos", ha declarado la vicealcaldesa.

Villacís ha remarcado que el comercio ambulante tiene un "aliado" en el Ayuntamiento de Madrid, que es especialmente "sensible" con este sector. "Reconocemos su dignidad, la necesidad que tiene Madrid de venta ambulante", ha subrayado.

Begoña Villacís ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid fue "la primera ciudad en España en poner mercadillos en la calle, con todas las normas" de seguridad, cuando llegó la desescalada porque entendían que "hay gente que para comer no se puede quedar en casa".