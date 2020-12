Villacís ve "inaceptable" e "inconcebible" pactar con Bildu, formación de "gente que no se arrepiente de matar"

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha calificado de "inaceptable" e "inconcebible" poder pactar con Bildu, formación política que ha descrito como "gente que no se arrepiente de matar".

"Yo nunca me hubiese imaginado ver al PSOE sentado con Bildu, y es muy duro de ver porque soy de la generación de Irene Villa... y no puedo llegar a concebir eso. Me parece inaceptable que se haga con gente que no se arrepiente de matar. Estamos en diferentes sintonías, no me puedo sentir cómoda con alguien que no se arrepiente de haber asesinado", ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press.

Villacís ha lamentado que en los acuerdos de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere hacer ver cosas que no son normales y que España no hubiera aceptado hace unos años".

"Se ha pactado con Bildu, todos sabemos lo que quiere Bildu a Esdpaña; tiene el sí de ERC, que ya sabemos el amor que tienen por el proyecto común. Ahora vamos a ver qué es lo que le paga a Sánchez por ese apoyo, y nos tememos lo peor", ha concluido.

Según Villacís, "Ciudadanos se encargó de advertirlo e Inés (Arrimadas) lo ha demostrado". Según ha indicado, la formación naranja ha sido "consciente de que España necesitaba presupuestos moderados", pues "se presentarán a Europa, una Europa no acostumbrada a los populismos, porque están prácticamente desaparecidos, somos un país exótico".

"Sabemos lo importante de presentar unos presupuestos moderados con el apoyo de un partido de centro liberal y lo hemos intentado hasta el último momento", ha precisado.

Además, ha lanzado que "PP y Vox con todos los escaños que tenían podían haber hecho mucho más", y ha puesto en valor que Cs "lo ha intentado hasta el último minuto".