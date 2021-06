Villacís ve que Sánchez "juega" a "subir el umbral" de lo que es intolerable y le acusa de "mentir sistemáticamente"

Niega que dentro de su partido haya habido "debate" sobre si acudir a la manifestación del 13J contra los indultos

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, entiende que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "jugando" a "subir el umbral del dolor" de lo que es intolerable o no en democracia y le ha acusado de "mentir sistemáticamente", en referencia a su posición inicial cuando era candidato a La Moncloa de no conceder indultos a los líderes del 'procés' encarcelados.

"Está jugando a subirnos el umbral del dolor a la sociedad hasta que nada sea un escándalo", ha lanzado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que también ha tachado de "escándalo" que la exministra Dolores Delgado sea Fiscal General del Estado o que se "naturalice" a Bildu.

Al hilo, ha recomendado a Sánchez que cambie el rumbo y se centre en "cumplir las promesas" que hizo cuando era candidato, "representar a todos los españoles" y entender que a pesar de ser presidente "no está por encima de los jueces, la Ley o la Constitución".

Villacís cree que es el PSOE el que debería "tener miedo" de no acudir a la manifestación contra los indultos convocada por la plataforma Unión 78 encabezada por Rosa Díez, y que no es el partido 'naranja' el que debería tener sus reservas ante la posibilidad de que se repita la 'foto de Colón' --en la que se visualizó la unión de PP, Cs y Vox--.

"Yo estuve personalmente en la foto de Colón y meses antes estuve con el PSOE y Podemos en el Día del Orgullo", ha recordado la vicerregidora, quien ha querido cambiar el foco de esta foto hacia el problema de "gravedad enorme" de "normalizar" que el presidente del Ejecutivo central "mienta".

Es por ello, que ha pedido que la manifestación concentre el protagonismo en la sociedad civil porque tiene esperanza de que el presidente recapacite "si ve que hay una mayoría social que muestra su hartazgo" y ha incidido en que los 'naranjas' ya habían convocado una concentración por este motivo en Cataluña. "Se me ocurren muchos presos que merecerían un indulto, pero no lo tienen porque Sánchez no les necesita para La Moncloa", ha lamentado la vicealcaldesa.

Por otra parte, al ser preguntada por si hubo debate interno en su partido obre si acudir a la concentración ha respondido que "ni ha habido debate ni consigna" y que ella confirmó su asistencia "desde que vio la convocatoria" y que no llamó "a nadie para pedir permiso". "Si hay un partido que ha combatido los indultos y ha dado la cara contra los golpistas somos nosotros", ha remarcado.

Por último, ha asegurado a los periodistas que ella no se imagina en el PP "sin matices" y ha recalcado que son "dos partidos diferentes" que llegan a "coincidir" en "algunas cosas económicas" y no en "determinados derechos" como la eutanasia.