Vithas Arturo Soria forma sobre prevención de caídas en mayores: afecta al 30% de las personas con más de 65 años

Ivon Rivera, especialista en Geriatría de Vithas Arturo Soria, en la formación sobre prevención de caídas - VITHAS ARTURO SORIA

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria ha formado a cerca de 20 mujeres mayores de 65 años, de la mano de Cruz Roja, en prevención de caída en personas mayores, un problema que afecta al 30% de las personas que superan esta edad.

Se trata de una formación incluida en su programa educativo para pacientes Vithas Aula Salud, con el que busca mejorar la salud de la población a través de formación especializada impartida por profesionales sanitarios del grupo, ha explicado el centro hospitalario en un comunicado.

La charla, impartida por Ivon Rivera, especialista en Geriatría del hospital, buscaba prevenir y reducir la incidencia de las caídas, identificar a las personas en riesgo y mejorar la calidad de los cuidados para prevención, así como fomentar la implementación de planes individualizados y promover la formación continua entre sus familiares.

La fragilidad afecta a cerca del 18% de las personas mayores y aumenta de forma significativa con la edad y, especialmente, entre las mujeres. Se estima que en torno al 30% de los mayores de 65 ha sufrido al menos una caída al año, siendo la primera causa de muerte por causas externas en España en este grupo de edad, con más de 3.000 fallecimientos anuales.

Se considera caída a la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pueden ser de riesgo bajo (sometidas a programas de educación y ejercicio físico para favorecer la salud general); riesgo intermedio (donde ya interviene el fisioterapeuta para mejorar el equilibrio y la fuerza muscular); y riesgo alto (requiere una evaluación multifactorial exhaustiva para una intervención personalizada).

"Para prevenir la caída en mayores, es importante que mantengan siempre una vida activa, a través de ejercicio físico adaptado, alimentación saludable y un control adecuado de su medicación", ha explicado la geriatra de Vithas. "El objetivo es mantener un envejecimiento saludable, previniendo lo máximo posible la fragilidad y la discapacidad asociada a la edad, y mejorar la autonomía de las personas mayores", ha añadido.

Desde el centro hospitalario han recordado además que el hogar del paciente es el lugar más habitual donde se producen las caídas. En la cocina, por ejemplo, se recomiendan los suelos antideslizantes y sin resaltos en la cocina y usar calzado completamente cerrado y con suelas de goma, entre otros consejos.

En el baño, contar preferiblemente con plato de ducha con asiento, instalar barras de apoyo y colocar los productos de aseo al alcance de la mano. Y también evitar alfombras, que los muebles no dificulten la movilidad, la buena iluminación y recoger cables y otros objetos por el suelo.

Igualmente, se apunta otros factores de riesgo de caídas como la depresión, la demencia, la sarcopenia (la pérdida gradual de masa, fuerza y función de los músculos), la osteoartritis (la forma más común de artritis, caracterizada por el desgaste del cartílago, el dolor articular y la rigidez), los desequilibrios en la medicación, el déficit nutricional, los problemas de visión o tener fracturas previas.