Vithas Madrid Aravaca impulsa proyecto para que alumnos con discapacidad intelectual y TEA pierdan el miedo al hospital

El Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, junto al Colegio de Educación Especial de la Fundación Gil Gayarre, ha impulsado un proyecto piloto dirigido a alumnos con discapacidad intelectual y Trastorno del Espectro Autista (TEA) cuyo objetivo es reducir la ansiedad que puede generar el entorno hospitalario y facilitar su atención en Urgencias.

En concreto, el proyecto piloto 'Vithas Aula Salud Colegios: perder el miedo a la bata blanca', puesto en marcha en el marco del convenio de colaboración entre ambas entidades, busca mejorar la experiencia sanitaria de jóvenes con discapacidad intelectual y Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras necesidades especiales.

La actividad ha implicado a 13 alumnos de entre 14 y 17 años, que han participado en un recorrido pedagógico de tres fases diseñado para reducir la ansiedad relacionada con la atención sanitaria, especialmente en el Servicio de Urgencias, donde estos pacientes suelen presentar mayor estrés sensorial y emocional.

Yaiza Rubio, profesora del Colegio Gil Gayarre, ha explicado que muchos alumnos sienten miedo e incertidumbre cuando deben acudir a un hospital, lo que preocupa tanto a las familias como a los profesionales del centro. Por ello, ha indicado que surgió la necesidad de buscar apoyos que les ayudaran a comprender estas situaciones y afrontarlas con mayor seguridad. Según ha destacado, encontraron en el Hospital Vithas Madrid Aravaca "un equipo comprometido y sensible a esta realidad".

La primera fase del proyecto consistió en un taller de sensibilización impartido por profesionales del Colegio Gil Gayarre a médicos, enfermeras y personal no asistencial del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, en el que se abordaron las principales barreras sensoriales, comunicativas y emocionales a las que se enfrentan estos alumnos cuando acceden a un entorno hospitalario.

Para Paula Jaramillo, supervisora del área materno-infantil, esta primera toma de contacto ha supuesto "un aprendizaje fundamental, porque comprender qué sienten estos jóvenes cuando entran en Urgencias nos permite adaptar nuestra forma de comunicarnos, acompañar y anticipar cada gesto para que se sientan seguros".

El taller también permitió a los profesionales ponerse en la piel de los alumnos y experimentar cómo estímulos aparentemente pequeños pueden desencadenar una saturación sensorial que dificulta la atención sanitaria, reforzando así la importancia de generar entornos más calmados, previsibles y accesibles.

LA VISITA AL COLEGIO

En la segunda fase del proyecto, un equipo de profesionales del Servicio de Urgencias visitó el Colegio Gil Gayarre para acercar el entorno hospitalario a los alumnos en un ambiente controlado y predecible. Los jóvenes pudieron manipular materiales habituales como la pulsera identificativa, el fonendoscopio, gasas, vendas o mascarillas, y observar demostraciones sencillas de procedimientos que podrían vivir en una consulta o una urgencia.

Según ha explicado Sonia Aparicio, directora de Enfermería del hospital, esta experiencia ha permitido a los equipos de Urgencias "reforzar una comunicación más pausada y visual, útil en múltiples situaciones clínicas".

La tercera y última fase culminó con la visita de los alumnos al hospital, donde recorrieron el circuito real del servicio de Urgencias. Pasaron por admisión, sala de triaje, boxes y zona de observación, replicando paso a paso lo que ocurriría en una situación sanitaria real. Gracias al trabajo previo, los alumnos reconocieron espacios, objetos y profesionales, lo que contribuyó a mantener su nivel de ansiedad bajo control.

Los equipos asistenciales también pudieron comprobar cómo ciertos ajustes como la reducción de estímulos ambientales, la explicación visual previa o la anticipación del siguiente paso mejorararon de forma notable la experiencia del paciente.

Ambas instituciones han coincidido en la necesidad de seguir trabajando juntas para consolidar buenas prácticas, ampliar los contenidos del programa y extender esta experiencia a otros grupos de alumnos. Así, la intención es replicar el modelo en nuevas áreas asistenciales y crear materiales visuales y educativos que faciliten la visita al hospital de personas con necesidades diversas.

Desde el equipo profesional del colegio valoran muy positivamente la experiencia, destacando que el trabajo conjunto con el Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca se refleja en la motivación y los avances de los alumnos, que también han valorado satisfactoriamente la experiencia.

El proyecto se integra en el compromiso del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca por avanzar hacia un centro "más inclusivo y accesible, adaptando espacios, materiales y apoyos visuales, así como ajustes sensoriales que faciliten la comprensión y el bienestar de personas con discapacidad", ha explicado el grupo.