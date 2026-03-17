Vithas Madrid Aravaca suma una prueba rápida y no invasiva para la detección precoz de la fibrosis hepática

Prueba de fibrosis hepática - VITHAS MADRID ARAVACA

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca ha incorporado recientemente a su cartera de servicios un nuevo sistema que permite evaluar de forma rápida, precisa y no invasiva la rigidez y el grado de esteatosis del hígado, de modo que se favore la detección precoz de la fibrosis hepática.

En concreto, se trata de el sistema FibroScan, una tecnología de referencia internacional, que posibilita realizar "en apenas minutos" una evaluación hepática "completa, sin necesidad de pruebas invasivas y con una precisión muy elevada", ha explicado Mª Isabel Rodríguez García, especialista en Aparato Digestivo del hospital.

Con este equipo, el servicio de Aparato Digestivo refuerza así su capacidad para detectar de forma temprana la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica (MASLD), su forma inflamatoria MASH, y prevenir su progresión hacia fibrosis avanzada, cirrosis o carcinoma hepatocelular.

"Supone un avance clave para el diagnóstico precoz de MASLD y MASH, especialmente en pacientes con patologías metabólicas. Detectar a tiempo la fibrosis hepática cambia por completo el pronóstico y nos permite actuar mucho antes", ha destacado la especialista.

Así, la creciente prevalencia del hígado graso metabólico, estrechamente asociado a patologías como la obesidad, la hipertensión, la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico o las enfermedades cardiovasculares, hace especialmente relevante contar con herramientas que permitan identificar a los pacientes en riesgo antes de que aparezcan complicaciones irreversibles.

Para el hospital, la incorporación de esta tecnología refuerza su apuesta por una medicina "más preventiva, precisa y centrada en el paciente". "Supone un avance significativo en la capacidad diagnóstica del hospital y una mejora directa en la calidad del servicio que ofrecemos a nuestros pacientes. Nos permite detectar la enfermedad hepática en fases tempranas, intervenir antes y evitar complicaciones que pueden tener un alto impacto en la salud y el bienestar de las personas", ha destacado el director médico del hospital, Paul Zegarra.

En este sentido, la doctora Rodríguez García ha subrayado además que esta herramienta contribuirá a mejorar los circuitos asistenciales. "Nos ayuda a optimizar el seguimiento de los pacientes y a priorizar aquellos que necesitan una valoración más exhaustiva. A medio plazo, será igualmente útil para estrechar la colaboración con atención primaria y facilitar un cribado más eficiente de la enfermedad hepática", ha apuntado.

El sistema FibroScan emplea la tecnología de elastografía transitoria controlada por vibración (VCTE), permitiendo medir la rigidez hepática (fibrosis) y el contenido de grasa (esteatosis) en una exploración rápida, indolora y reproducible. Su uso está ampliamente respaldado por miles de publicaciones científicas y múltiples guías clínicas internacionales, han destacado desde el centro.

"Seguimos incorporando tecnología de vanguardia que complementa el excelente trabajo de nuestros profesionales y nos permite consolidar un modelo asistencial basado en la excelencia, la prevención y la atención personalizada", ha zanjado el director médico del hospital.