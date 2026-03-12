Vithas Madrid La Milagrosa reestructura el Hospital de Día Oncológico para ampliar su capacidad asistencial

Hospital de día Vithas Madrid La Milagrosa - VITHAS MADRID LA MILAGROSA

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha inaugurado un renovado Hospital de Día Oncológico en una nueva ubicación que permite ampliar su capacidad asistencial, perfeccionar los circuitos y ofrecer un mayor confort durante la administración de tratamientos como la quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas.

En un comunicado, Vithas ha explicado que esta apuesta estratégica responde a la creciente necesidad y al aumento sostenido de la incidencia del cáncer en la población.

De esta forma, el traslado del Hospital de Día Oncológico a esta nueva área más amplia, más luminosa y mejor conectada permite incorporar nuevos puestos de tratamiento, al mismo tiempo que prioriza la humanización y el acompañamiento, elementos clave en los procesos oncológicos de sus pacientes.

Así, la apertura de este nuevo espacio facilita la cohesión de la asistencia oncológica en un mismo entorno con mayor privacidad, que cuenta con dos salas de espera para el servicio de Oncología, la sala de tratamientos, la consulta de enfermería y el mostrador de admisión, todo ubicado junto a las consultas médicas, más amplias y luminosas.

SUPERESPECIALIZACIÓN Y COORDINACIÓN

Además de la ampliación y modernización del espacio, el centro ha explicado que este cambio también "refuerza la apuesta del centro madrileño por ofrecer un servicio oncológico innovador y diferencial, basado en la superespecialización y la coordinación transversal".

Este modelo asistencial permite ofrecer una medicina de precisión gracias a la secuenciación genómica y los estudios moleculares de los tumores. En el ámbito preventivo, cuenta con una consulta especializada de consejo genético oncológico para identificar posibles síndromes hereditarios asociados al desarrollo del cáncer mediante estudios genómicos.

Bajo el paraguas del Instituto Oncológico Vithas en Madrid (IOV), que engloba a sus tres hospitales ubicados en la capital, Vithas Madrid La Milagrosa organiza su servicio en cuatro unidades médicas: la Unidad de Tumores Digestivos y Sarcomas, la Unidad de Tumores Torácicos y de Cabeza y Cuello, la Unidad de Tumores de Mama y Ginecológicos y la Unidad de Tumores Urológicos, Cutáneos y Cerebrales.

Esta estructura facilita un alto nivel de especialización y de experiencia clínica en cada patología para el abordaje completo e integral del paciente con cáncer. Además, el servicio de Oncología cuenta con consultas monográficas para ofrecer un tratamiento multidisciplinar, personalizado y altamente especializado.

En colaboración con los especialistas de Medicina Interna, se aborda la atención del paciente anciano con un servicio de Oncogeriatría, un modelo que permite realizar una valoración personalizada e integral a través de un análisis de fragilidad, situación funcional y posibles efectos secundarios.

Esta unidad permite individualiza las dosis de quimioterapia para mejorar la tolerancia de los mayores al tratamiento y minimizar las toxicidades. Otro de los elementos diferenciadores de este innovador instituto oncológico es que, en colaboración con el equipo de Cardiología, dispone de una unidad de Cardio-Oncología que ofrece, junto con el diagnóstico de cualquier proceso tumoral, una atención específica para pacientes con cardiopatías previas o con factores de riesgo.

En este aspecto, el centro cuenta con tecnología avanzada como MyoStrain para detectar precozmente la disfunción miocárdica y tomar decisiones terapéuticas acordes a cada paciente sin comprometer la eficacia del tratamiento.