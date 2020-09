Vox abandona la Comisión de Reconstrucción en la Asamblea porque les da "vergüenza" no hablar de temas "fundamentales"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha abandonado este jueves la Comisión de Estudio para la Recuperación e Impulso de la Actividad Económica y Social de la Comunidad de Madrid al darles "vergüenza" estar en una comisión propuesta por el PSOE en la que no se hablan de "temas fundamentales".

Así lo ha anunciado la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, tras haberse retomado hoy esta Comisión por la que por el momento han desfilado sindicatos, empresarios, médicos y colectivos sociales.

"Nosotros nunca hemos querido estar en una comisión que tienen políticos encerrados en la Asamblea ajenos a la realidad de Madrid, hablando de señales de tráfico machistas o feministas cuando la gente no sabe si va a ir a trabajar el lunes. Me parece brutal que estemos hablando de temas que no son fundamentales cuando tenemos que estar en los barrios atendiendo a las familias", ha defendido.

A su juicio, "lo demás sobra" y ha reconocido que le da "vergüenza" estar "en una comisión propuesta por el PSOE, hablando de temas "a muchos meses vista", cuando tienen que resolver un problema mayor que es la pandemia.