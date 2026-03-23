Vox anuncia una "batería de iniciativas" para analizar el fenómeno de las bandas latinas tras un "fin de semana negro"

Archivo - La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha anunciado que su partido presentará y activará una "batería de iniciativas" para analizar el fenómeno de las bandas latinas en la región tras un "fin de semana negro".

Así lo ha planteado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas en la que ha recapitulado incidentes que han tenido lugar esta semana como el apuñalamiento en Usera el pasado jueves, un disparo de arma de fuego en Tetuán, una "reyerta" en Metro de Madrid el sábado o el apuñalamiento de un joven de 14 años el domingo "presuntamente también vinculado a bandas latinas".

Ante ello ha advertido de que si su formación llega al Gobierno "comenzarán las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales" y de "delincuentes extranjeros" al tiempo que ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"El Madrid de todos los acentos se está convirtiendo en el Madrid de todas las bandas", ha afirmado Pérez Moñino quien ha afirmado que se están "abriendo las fronteras sin control" y que no está habiendo una "estrategia operativa por parte de ninguna administración" ante sus efectos. Es por ello que ha anunciado que activará iniciativas parlamentarias que aún no ha detallado.

Por contra, el portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, ha recordado que la Comunidad de Madrid no tiene competencias en materia de seguridad y que "por lo tanto puede corregir o actuar sobre los incidentes violentos que pueda haber entre bandas".

"Por eso tenemos que instar al responsable de las competencias, a la delegación del gobierno, a que el delegado de Sánchez deje de ser delegado de Sánchez, se convierta en delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y ejerza sus competencias", ha lanzado el portavoz 'popular'.

Tras reivindicar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Carlos Díaz-Pache ha exigido que tengan "buenos mandos" y considera que esa labor debería ser ejercida por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Marín.

PSOE: "MADRID ES UNA REGIÓN SEGURA"

En cambio, desde el PSOE su portavoz, Mar Espinar, ha afirmado que la violencia "preocupa" pero que hay que ser "realista" y que "con los datos en la mano Madrid es una región segura":

"Hay que seguir apostando, porque así lo sea, hay que seguir defendiendo y confiando en nuestras fuerzas de seguridad y saber que los problemas que se dan puntualmente en nuestra región se van solventando", ha incidido Mar Espinar.

Por su parte, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que su formación espera "que se investigue y que se actúe para encontrar" a los culpables de los "incidentes con bandas violentas en la ciudad de Madrid".

"Desde Más Madrid confiamos en las fuerzas de seguridad, igual que confiamos en que protejan a las mujeres ante la gravísima situación de violencias machistas que sufrimos como sociedad con dos asesinatos machistas en los últimos días", ha zanjado.