Vox califica la apertura del año judicial del TSJM de "acto de blanqueamiento del bipartidismo"

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha calificado este miércoles la apertura del año judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como un "acto de blanqueamiento del bipartidismo".

En declaraciones a los medios desde la puerta del TSJM, Moñino ha afirmado que los dos grandes partidos han hecho "un teatro en un momento de excepcionalidad democrática" con el "peor Gobierno de la historia de España, que ha traspasado absolutamente todos los límites".

La portavoz ha recordado el pacto entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en junio de 2024. La diputada regional ha reprochado que los 'populares' dijeran "a todos los españoles que iban a despolitizar la justicia", mientras que un año después "todo sigue absolutamente igual".

"Nosotros en Vox defendemos de verdad la separación de poderes, defendemos de verdad la igualdad ante la ley de todos los españoles y defendemos de verdad nuestro Estado de Derecho", ha comentado.

Además, Moñino, quien no ha llegado a entrar al acto, ha lanzado un "reconocimiento" a todos los jueces y magistrados de España, "muchas veces lamentablemente perseguidos directamente por ministros del Gobierno de Sánchez y señalados por el poder político".