Vox celebra que la Comunidad "haya empezado" a bonificar Sucesiones y Donaciones aunque cree que no debería existir

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha celebrado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "haya empezado" a bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, como ellos reclamaban.

Así se ha pronunciado Monasterio, al ser preguntada por los periodistas en Alcalá de Henares, por el anuncio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de ampliar la bonificación de este impuesto al 25%.

En todo caso, la portavoz de Vox ha recordado que ellos pedían que se bonificará al 100% porque consideran que es un impuesto "expropiatorio" y "expoliatorio" y que "no debería de existir en ninguno de los casos" porque "no se debe discriminar al que no tiene hijos" frente al que sí los tiene.