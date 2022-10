Vox contesta a Almeida que se deje de llamamientos ante la prensa y que estudie moratoria a restricciones en circulación

"El coste para los madrileños porque Ortega Smith no pueda circular con su vehículo por Gran Vía es de 120 millones, un trayecto caro para la ciudad de Madrid", advierte Almeida

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox, capitaneado por Javier Ortega Smith, ha contestado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se deje de llamamientos ante la prensa porque lo que tiene que hacer es sentarse con ellos "a estudiar la moratoria de las restricciones y prohibiciones a la circulación que se impondrán el día 1 de enero de 2023".

"Almeida ya sabe que hay que hacer para negociar los presupuestos. Que se deje de llamamientos ante los medios y que se siente con nosotros a estudiar la moratoria de las restricciones y prohibiciones a la circulación que se impondrán el día 1 de enero de 2023", ha trasladado Vox en declaraciones a Europa Press.

Martínez-Almeida no descarta la prórroga presupuestaria y pone la vista en Vox para evitarla, formación con la que cree que hay más coincidencias para aprobar las cuentas de 2023, lo que le ha llevado a demandarles "responsabilidad" y que se sienten a negociar. "¿Porque (el portavoz de Vox) Javier Ortega Smith no pueda circular con su vehículo por Gran Vía no va a negociar el presupuesto?", ha preguntado el regidor.

En la rueda de prensa en la que ha presentado el proyecto de presupuestos y ordenanzas fiscales, Almeida ha declarado que aprobar un presupuesto "siempre es complicado" y más con la situación aritmética que tiene el Gobierno municipal en el Pleno.

"Es Vox quien tiene capacidad de confluencia", ha subrayado el primer edil dado que esta formación política también apuesta por la bajada de impuestos. Por eso ha pedido a Ortega Smith "un ejercicio de responsabilidad" y que no haya líneas rojas, al menos para sentarse a hablar.

"No descarto la prórroga porque la posición de los grupos no invita al optimismo. No será fácil, no es bueno para Madrid ni para los bolsillos de los madrileños", ha subrayado el regidor, que ha vuelto a poner el foco en Vox instándole a que abandone unas líneas rojas "confusas" cuando pide que "los comerciantes sin etiqueta ambiental entren en Madrid" dado que "los vehículos logísticos de distribución de mercancías pueden entrar".

Almeida ha terminado advirtiendo que "el coste para los madrileños porque Javier Ortega Smith no pueda circular con su vehículo por Gran Vía es de 120 millones, un trayecto caro para la ciudad de Madrid".