Vox critica que "se dé voz" a 'Soy una pringada' en Veranos de la Villa y Rivera de la Cruz le afea sus "listas negras"

Delegada de Cultura dice que "no entiende el humor" de la youtuber pero recuerda que el director artístico decide la programación

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

EL Grupo Municipal Vox ha criticado al Gobierno municipal por "dar voz" a la youtuber 'Soy una pringada' en la programación de los Veranos de la Villa al considerar que es "una proetarra" y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, le ha afeado sus "listas negras".

Ha sido el concejal de Vox Fernando Martínez el que ha pedido este martes en la comisión del ramo una "justificación por dar voz a una proetarra en la programación", a la vez que ha subrayado que "no tiene perdón darle protagonismo a una youtuber que inició su actividad en 2021 llamando al público españoles de mierda".

"Yo no tengo que justificar nada porque yo no decido nada los Veranos de la Villa. Tienen un director artístico, que es responsable de la contratación. Yo podría hacer una lista de gente a la que no se puede contratar y entregársela pero se llama listas negras. Yo no las hago y yo no las voy a hacer porque en el ayuntamiento que quiero, en la ciudad que quiero y en el país que quiero no hay listas negras", ha defendido Rivera de la Cruz.

En este sentido, la delegada ha recalcado que 'Soy una pringada' "no es de su gusto" y ha señalado que si ella fuera la encargada de la programación "no la hubiera contratado porque no le gusta, no entiende su humor y no lo comparte".

"Llamar filoetarra es muy peligroso porque entonces no sé qué deja usted para otras personas. Cuidado con administrar esas calificaciones porque de verdad que se le van a quedar muy pequeñas para otra gente", ha manifestado.

"CHISTES SOBRE ETA"

En su respuesta, Martínez ha cargado contra la respuesta de la delegada de Cultura, a la que se ha referido como "una persona tan blandita", y ha lamentado que la programación "se haya vuelto a olvidar del teatro lírico español, la zarzuela o la ópera española".

"Quien venga este verano a Madrid no encontrará una sola representación de zarzuela. Lo que no tiene perdón es darle voz y protagonismo en esa programación a una youtuber proetarra que contestó a Gabriel Rufián que había que matar a Vox. También es conocida por sus chistes sobre la banda terrorista ETA", ha lanzado.

De este modo, ha subrayado que desde Vox "no están dispuestos a olvidar a las familias españolas" que perdieron a un ser querido. "Nunca pensé que tuviéramos que pedir explicaciones sobre su firmeza ante el terrorismo a uno de los nuevos miembros del PP. La verdadera lista negra la escribió ETA y en ella en ella estaban Gregorio Ordoñez, Miguel Ángel Blanco (...)", ha añadido.

"USTEDES HAN DADO PROTAGONISMO"

Por su parte, Rivera de la Cruz ha remarcado que Vox "ha dado protagonismo a esta señora, que participaba en una actividad absolutamente residual dentro de la programación de Veranos de la Villa de la que no se enteraba absolutamente nadie"

"A ustedes no les importa porque van a lo que van. Comparar un chiste malísimo de banalización con pegar tiros en la nuca me parece demasiado, incluso para ustedes que hace mucho tiempo que han perdido el norte, el sur, el este y el oeste", ha señalado.

Asimismo, la delegada de Cultura ha mostrado su "hartazgo" con que se refiera a ella como "una persona blandita" y le ha reclamado al edil de Vox que le "trate con el respeto que merece una concejal del Ayuntamiento de Madrid".