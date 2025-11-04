Vox defiende su ausencia en acto con el Sultán de Omán, representante de un "régimen que vulnera derechos fundamentales"

Acto de entrega de la Llave de Oro de la ciudad al Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox ha defendido su ausencia en el acto de entrega de la Llave de Oro de la ciudad al Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaid, al tratarse del representante de un "régimen" que "vulnera los derechos fundamentales".

Así lo han señalado fuentes de la formación a Europa Press después de que la alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, echase de menos a los concejales de Más Madrid así como a los de Javier Ortega Smith que, según ha señalado, "en principio sí habían confirmado su presencia, aunque finalmente no han querido estar".

En este sentido, Vox ha explicado que la formación promueve la "defensa de los valores, principios y tradiciones de la civilización occidental" y que, por este motivo, "no pueden compartir espacio" con el mandatario omaní.

"Vox promueve la defensa de los valores, principios y tradiciones de la civilización occidental. En esa defensa, no podemos compartir espacio con regímenes que vulneran los derechos fundamentales, restringen las libertades públicas o donde existe la persecución a los cristianos", han trasladado.